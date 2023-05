Les hommages affluent depuis l'annonce du décès d'une icône de la musique, Tina Turner, qui s'est éteinte à l'âge de 83 ans. Les réseaux sociaux ont été envahis de messages en réaction à la nouvelle, notamment de musiciens, d'acteurs, d'athlètes, de politiciens et autres célébrités qui ont voulu dire adieu à cette légende de la musique.

Le chanteur canadien Bryan Adams, qui a interprété avec Tina Turner la chanson à succès «It's only love», notamment lors du gala des prix Juno en 1985 à Toronto, a été un des premiers à réagir.

«Repose en paix ma chère @tinaturner», a-t-il écrit sur Instagram.

«Je vous serai éternellement reconnaissant de m’avoir amené en tournée, d’être allé en studio ensemble et surtout, d’être votre ami. Merci d’être l’inspiration de millions de personnes dans le monde pour avoir dit votre vérité et nous avoir donné le cadeau de votre incroyable voix. Mes condoléances à Erwin et à votre famille. C’est Only Love... et c’est tout. ❤️ #tinaturner

«Je suis tellement attristé par le décès de ma merveilleuse amie Tina Turner. Elle était vraiment une artiste et une chanteuse extrêmement talentueuse. Elle était inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m’a beaucoup aidée quand j’étais jeune et je ne l’oublierai jamais», a déclaré le chanteur Mick Jagger sur Instagram également. Tina Turner était montée sur scène avec le chanteur des Rolling Stones lors d’un spectacle en 1985 et avait fait une tournée avec le groupe dans les années '60.

Une autre grande vedette de la musique, Elton John a aussi partagé sa peine.

«Nous avons perdu l’une des artistes les plus excitantes et les plus électrisantes. Une légende totale sur disque et sur scène. Elle était intouchable. Condoléances à Erwin et à sa famille. La nouvelle la plus triste», indique son message sur Instagram.

L'actrice qui a interprété son rôle au grand écran dans le film «What’s Love Got to Do With It» qui racontait la vie difficile de Tina Turner, notamment marquée par de la violence conjugale, lui a aussi rendu hommage.

«Comment dire au revoir à une femme qui a subi sa douleur et son traumatisme et qui s’en est servie pour changer le monde? (...) Tina Turner a montré aux autres qui vivaient dans la peur à quoi devrait ressembler un bel avenir rempli d’amour, de compassion et de liberté», a affirmé Angela Bassett, qui a joué Turner dans ce film de 1993.

L’ancien président américain Barack Obama a aussi partagé un gazouillis sur Twitter.

«Tina Turner était elle-même sans hésitation, parlant et chantant sa vérité par la joie et la douleur ; triomphe et tragédie. Aujourd’hui, nous nous joignons aux fans du monde entier pour rendre hommage à la reine du rock and roll, une vedette dont la lumière ne s’éteindra jamais.»

Tina Turner was raw. She was powerful. She was unstoppable. And she was unapologetically herself—speaking and singing her truth through joy and pain; triumph and tragedy. Today we join fans around the world in honoring the Queen of Rock and Roll, and a star whose light will never… pic.twitter.com/qXl2quZz1c — Barack Obama (@BarackObama) May 24, 2023

Des sentiments partagés par l'actuel président des États-Unis.

«En plus d’être un talent d’une génération qui a changé la musique américaine pour toujours, la force personnelle de Tina était remarquable. Surmontant l’adversité et même les mauvais traitements, elle a bâti une carrière durable et tout un héritage», a indiqué le président Joe Biden, dans une déclaration.

Un autre fan de la musique de Tina Turner est la légende du basketball de la NBA, Magic Johnson, qui a publié une photo de lui avec Tina Turner sur Twitter.

«L’une de mes artistes préférées de tous les temps, la légendaire reine du rock n’ roll Tina Turner. Je l’ai vue de nombreuses fois et de loin, elle a donné l’un des meilleurs spectacles que j’ai jamais vu. Elle vous a toujours donné votre argent», écrit Magic Johnson, dans son gazouillis.

Tina would have so much energy during her performances and was a true entertainer. She created the blueprint for other great entertainers like Janet Jackson and Beyoncé and her legacy will continue on through all high-energy performing artists. Cookie and I are praying for her… pic.twitter.com/tFpWfj8clC — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 24, 2023

«Quelle femme, quelle vie, quelle guerrière! Le jour où je t’ai rencontrée, Mme Tina, je ne pouvais pas croire que j’étais debout en présence de ta grandeur! (Merci à ma grande sœur @oprah!!!) Je dois célébrer et vous remercier pour tout l’amour que vous avez donné autour de vous. Les chansons que vous avez chantées nous ont donné le courage de sortir et d’être nous-mêmes. Vous êtes une force féroce en tant que femme et interprète!», a affirmé la chanteuse Alicia Keys sur Instagram.

«Tina Turner était emblématique, talentueuse et féroce. Quel voyage. Quelle vie remplie de hauts et de bas. Elle a quitté un mariage violent. Elle a retrouvé l’amour. Elle s’est frayé un chemin dans ce monde, vendant des millions d’albums. Elle est devenue mère, elle a vécu une tristesse terrible, et elle a continué. Elle a apporté de la joie à tant de gens, même lorsqu’elle vivait une telle tragédie. Je l’ai toujours admirée. Je l’ai rencontrée à l’adolescence et je l’ai suivie toute sa vie. Puissions-nous honorer Tina, et puissions-nous continuer à jouer sa musique à haute voix et à danser! » — a déclaré la journaliste Maria Shriver sur Twitter.

Tina Turner was iconic, talented, and fierce. What a journey. What a life, filled with great highs and great lows. She left an abusive marriage. She found love again. She made her way in this world, selling millions of albums. She became a mother, she experienced terrible… pic.twitter.com/Es5fKZMGZL — Maria Shriver (@mariashriver) May 24, 2023

Avec des informations de La Presse Canadienne.