Le service de police de Sheffield, en Angleterre, a indiqué que l'homme qui a été mis en garde à vue après avoir été soupçonné d'homicide involontaire du hockeyeur américain Adam Johnson, après qu'il eut été atteint à la gorge par une lame de patin pendant un match, a été libéré sous caution mercredi.

Johnson, un attaquant des Panthers de Nottingham dans l'Elite Ice Hockey League (EIHL), a été atteint au cou par la lame d'un patin lors d'un match le 28 octobre contre les Steelers de Sheffield.

Son décès a été constaté à l'hôpital. Une autopsie a confirmé qu'il était décédé d'une blessure fatale au cou.

Le joueur qui a atteint Johnson au cou était Matt Petgrave, qui est âgé de 31 ans, et qui joue pour les Steelers.

Le communiqué du service de police de Sheffield émis mardi n'a toutefois pas précisé le nom du suspect dans cette affaire.

Sur la séquence, les deux joueurs sont tombés sur la patinoire. Petgrave s'est immédiatement relevé. Johnson s'est relevé lentement, alors qu'on l'aidait à quitter la patinoire, son chandail étant maculé de sang. Il est décédé un peu plus tard dans un hôpital du secteur.

«Notre enquête a été lancée immédiatement après cette tragédie et nous avons mené des enquêtes approfondies depuis pour reconstituer les événements qui ont conduit au décès d'Adam dans ces circonstances sans précédent», a déclaré le surintendant-détective en chef Becs Horsfall.

Stephen Halloran, avocat de la défense pénale et directeur général de Lawtons Solicitors à Londres, a souligné que les enquêtes pour homicide «ne sont pas toujours simples», et qu'elles peuvent être interprétées de diverses façons en Angleterre et au pays de Galles. Elles peuvent aller du simple accident à des accusations beaucoup plus graves qui s'approchent du meurtre.

Il a mentionné que dans ce cas-ci les policiers semblent davantage pencher pour l'homicide involontaire.

Halloran a indiqué qu'un homicide involontaire se définit généralement comme étant «un homicide qui s'est produit sans intention de tuer ou de causer de graves lésions corporelles».

Dans le cas d'un homicide volontaire, tous les éléments du meurtre sont présents, dont l'intention de tuer ou de causer de graves lésions corporelles. Le crime est toutefois qualifié d'homicide volontaire plutôt que de meurtre «en raison d'une perte de contrôle passagère ou d'une diminution de responsabilité due à un trouble mental reconnu».

Il sera surprenant, mais pas inédit, qu'un joueur de hockey soit formellement accusé au criminel.

Les amateurs ont respecté une minute de silence pour Johnson lors de la rencontre suivante des Steelers et offert une ovation debout à Petgrave.

L'English Ice Hockey Association, qui chapeaute l'EIHL, a réagi au décès de Johnson en exigeant que tous les hockeyeurs en Angleterre portent le protège-cou à compter de 2024.

Johnson, qui était âgé de 29 ans, était originaire de Grand Rapids, au Michigan. Il a disputé 13 matchs avec les Penguins de Pittsburgh entre 2019 et 2020.

À la défense de Petgrave

Un ancien directeur général de Petgrave est venu à sa défense, mardi.

Cary Kaplan, qui a dirigé le Beast de Brampton lorsque Petgrave faisait partie de l'organisation de l'ECHL, a dit que l'incident était «à 100% un accident» et que Petgrave, à qui il n'a pas parlé directement, était «dévasté».

Kaplan a ajouté que les commentaires publiés sur les réseaux sociaux et dans certains médias traditionnels, qui suggéraient que l'incident était intentionnel, étaient «déplorables».

Petgrave a porté les couleurs du Beast pendant des parties de quatre saisons.