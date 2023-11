Un homme aurait été arrêté en lien avec la mort de l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Adam Johnson, qui a été coupé au cou par un patin lors d’un match en Angleterre.

Le média britannique BBC a rapporté l’information mardi sans toutefois dévoiler l’identité de la personne arrêtée. Le suspect pourrait faire face à des accusations d'homicide involontaire et est présentement en détention provisoire, indique le service de police de South Yorkshire.

Le communiqué n'a pas précisé le nom du suspect dans cette affaire.

Johnson, âgé de 29 ans, évoluait pour les Panthers de Nottingham lorsqu’il a subi une blessure mortelle au cou pendant une rencontre de la Challenge Cup face aux Steelers de Sheffield, le 28 octobre dernier à l’Utilita Arena de Sheffield.

«Notre enquête a été lancée immédiatement après cette tragédie et nous avons mené des enquêtes approfondies depuis pour reconstituer les événements qui ont conduit au décès d'Adam dans ces circonstances sans précédent», a déclaré le surintendant-détective en chef Becs Horsfall.

Son décès a été constaté à l'hôpital. Une autopsie a confirmé qu'il était décédé d'une blessure fatale au cou.

La mort d’Adam Johnson a créé une onde de choc dans le monde du hockey, soulevant plusieurs questionnements quant à l’utilité du port du protège-cou dans les rangs professionnels. Les Penguins ont par ailleurs rendu hommage à Adam Johnson avant leur rencontre du 30 octobre face aux Ducks d'Anaheim.

Au cours de sa carrière, Johnson a disputé 13 matchs au cours des saisons 2018-19 et 2019-20 dans l’uniforme des Penguins de Pittsburgh, avant de passer la saison 2020-21 en Suède avec les Redhawks de Malmö. Il a récolté un but et trois passes avec les Penguins.

L'English Ice Hockey Association, qui chapeaute l'EIHL, a réagi au décès de Johnson en exigeant que tous les hockeyeurs en Angleterre portent le protège-cou à compter de 2024.

-Avec les informations de La Presse canadienne