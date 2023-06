En réponse à la Loi sur les nouvelles en ligne adoptée à Ottawa, Meta a décidé de bloquer l'accès aux nouvelles sur Facebook et Instagram de tous les utilisateurs au Canada.

«Les pages Facebook des médias vont être dénuées de contenus. Ils effacent l’information de leurs plateformes», a expliqué le professeur de journalisme à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, Jean-Hugues Roy, au bulletin Noovo Le Fil 17.

Ainsi, de nombreuses personnes ne pourront plus s'informer à travers les réseaux sociaux.

«Ce sont surtout les Canadiens et Québécois qui perdent parce qu’il y a une source d’information à laquelle ils n’auront plus accès si Méta agit», a-t-il ajouté.

À lire également:

Selon le professeur de journalisme, cette décision est plutôt «grave» car cela laissera davantage de place à la désinformation, entre autres.

«Il y a beaucoup de Canadiens et de Québécois qui s’informent avec Facebook. Et qu’est-ce qu’il va rester? Beaucoup de contenus viraux et de la désinformation vont surnager davantage», a-t-il expliqué au bulletin Noovo Le Fil 17. «Ce n’est pas bon signe.»

Bien que la loi C-18 n'entrera pas en vigueur tout de suite, Meta pourrait peut-être revenir sur sa décision d'ici la fin de l'année. C'est une affaire à suivre, estime M. Roy

«Est-ce que c’est encore du bluff ou est-ce que c’est sérieux cette fois-ci? Ce n’est qu’à la fin de l’année, autour de Noël qu’on va voir si Meta nous fait un beau cadeau ou pas», a-t-il soutenu sur nos ondes.

Voyez son analyse complète au bulletin Noovo Le Fil 17 dans la vidéo.