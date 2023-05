L'Aquarium du Québec accueillait récemment un nouveau résident : l'ours blanc Humphrey.

Âgé de neuf ans, donc considéré comme un jeune adulte - l'ours provient du Zoo de Toronto où il est né.



Dans une publication sur les réseaux sociaux, l'équipe de l'Aquarium du Québec, situé à Québec, qualifie l'animal de 1 200 livres de «joueur».

Humphrey devient ainsi le troisième ours blanc pensionnaire à l'Aquarium du Québec. Il partagera ainsi le quotidien de Kinuk et Shouka.

Lors d'un appel avec Noovo Info, Marie-Pierre Lessard, directrice de la conservation à l'Aquarium du Québec, précise que l'équipe n'a pas encore vu le plein comportement d'Humphrey, mais qu'il répond «super bien».

«Il mange bien, il explore son habitat et il sent partout. C'est très bon signe. Les deux autres ours ont été sortis dans l'habitat juste à côté et il est resté calme. Il semble un ours facile à vivre.» - Marie-Pierre Lessard, directrice de la conservation à l'Aquarium du Québec

L'équipe de l'Aquarium du Québec souligne par ailleurs qu'Humphrey aura besoin d'un temps d'adaptation à sa nouvelle maison, mais «qu'il s'adaptera à merveille à son nouvel environnement».

Pour le moment, pour faciliter son adaptation, l'ours habite ses propres quartiers. Les experts de l'Aquarium du Québec ont élaboré «un plan d'entraînement et d'introduction» pour s'assurer du bien être des ours.

Marie-Pierre Lessard précise qu'Humphrey doit respecter une quarantaine, «c'est le protocole de base».

«Pour l'instant, les ours, qui ont un odorat très fort, savent qu'il y a un nouveau. Ensuite ils vont pouvoir se voir, mais sans contact. Il y aura l'étape où ils seront mis nez à nez à travers des barreaux et après il y aura les rencontres un à un», explique Mme Lessard.

Le temps de contact sera augmenté peu à peu selon la réaction des animaux pour arriver à une cohabitation complète.

Kinuk

Kinuk est né le 27 novembre 2018 au Zoo Sauvage de Saint-Félicien. Selon l'Aquarium du Québec, Kinuk est un ours calme, patient et très enjoué. «Kinuk est un ours très curieux qui a toujours de belles interactions avec les humains», peut-on lire sur le site Web de l'Aquarium du Québec.

Shouka

Shouka est venu au monde le 11 décembre 2018, lui aussi au Zoo Sauvage de Saint-Félicien. Selon les informations partagées par l'Aquarium du Québec, Shouka «se déplace aussi vite que l’éclair» en plus d'être «très curieux et joueur».

Habitat des ours blancs

L'Aquarium du Québec a lancé un projet de mise en valeur de l'habitat des ours blancs afin d'agrandir et de rénover les aménagements. Les ours profitent ainsi d'un espace habitable plus grand et plus varié.

«Le nouvel habitat permet maintenant aux ours d’adopter des comportements typiquement observés à l’état sauvage», indique-t-on sur le site Web de l'attrait touristique.

Parmi les éléments de l'habitat des ours blancs, on retrouve, entre autres, des hamacs, des bassins d'eau reliés par une rivière, une chute composée d’une cascade de roches naturelles, une tanière et de grands monolithes.