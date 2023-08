L'option du transport en commun, voire du covoiturage, pourrait être une bonne idée ce week-end si vous prévoyez vous déplacer à Montréal alors que Mobilité Montréal informe les gens que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, dans l'échangeur Saint-Pierre, ainsi que sur les autoroutes 13 nord, 440 ouest et la route 335 à Laval.

«Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible», indique Mobilité Montréal dans un communiqué acheminé aux médias. On vous conseille donc fortement de bien planifier vos déplacements afin d'éviter d'être coincé dans la circulation de longues minutes (ou de longues heures?).

Cette planification est d'autant plus importante que Montréal s'attend à recevoir «quelque 185 000 personnes par jour pour profiter de ce week-end festif, ce qui est plus de visiteurs que lors de la fin de semaine du Grand Prix (90 000 - 120 000 personnes par jour)», mentionne Philippe Sabourin, de la Direction des relations de presse et du Service de l'expérience citoyenne et des communications à la Ville de Montréal.

Parmi les événements attirant les foules, notons les spectacles de Métallica, Fierté Montréal, Île Soniq, l'Omnium Banque Nationale, Otakuthlon Présence autochtone et la Fête de l’amitié Nuestroamericana.

«Tout le monde est invité à se déplacer en transport en commun, notamment en métro. La STM a prévu d’augmenter ses effectifs et, surtout, la fréquence des passages de ses trains. Une carte de déplacements illimités est également offerte : week-end illimité Métallica», précise-t-il.

AUTOROUTE 40 / PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES

Il y aura fermeture partielle de 1 voie sur 2 en direction est (vers Montréal) et maintien de deux voies en direction ouest (vers Vaudreuil-Dorion) de ce vendredi 22h à lundi 5h afin de permettre des travaux de bétonnage de poutres de rive. «Des épisodes de congestion sont à prévoir», précise Mobilité Montréal.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

Il y aura fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l'A-20 ouest (vers la 1re Avenue et l'aéroport) de ce vendredi 23h59 à lundi 5h. Notez la présence d'un détour via la bretelle pour A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon) et demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue. Risque de congestion dans le secteur de l'échangeur Saint-Pierre.

AUTOROUTE 13

À Laval, sur l'autoroute en direction nord à partir de la sortie 12 (boulevards Samson, Notre-Dame, Saint-Martin), plusieurs configurations planifiées pendant la fin de semaine, donc plusieurs entraves à prévoir notamment avec la fermeture complète de l'autoroute 13 entre la sortie 12 et l'entrée de l'A-440, la fermeture partielle de 2 voies sur 3 de l'autoroute 13 entre les boulevards Samson et Dagenais, entre Laval et Boisbriand, fermeture complète entre la sortie 12 et l'entrée de la R-344 (chemin de la Grande-Côte), incluant le pont Vachon et la fermeture complète entre la sortie 12 et l'entrée du boulevard Sainte-Rose.

AUTOROUTE 440

À Laval, fermeture complète de l'A-440 ouest, entre la sortie 24 (boulevard Industriel) et l'A-15 de vendredi 19h à samedi 5h et toujours à Laval, fermeture partielle de 2 voies sur 3 de l'A-440 ouest, entre le boulevard Industriel et l'A-15.

ROUTE 335

À Laval, fermeture complète de la R-335 dans les deux directions, entre les boulevards Dagenais et des Laurentides. Des détours sont prévus.

«Dès lundi prochain, les usagers de la route pourront emprunter le nouvel échangeur Saint-Saëns afin d'accéder à la route 335 vers le nord et le tronçon de la rue Saint-Saëns Est qui a été réaménagé sur près de 1,2 km. La route 335 en direction sud sera accessible par l'échangeur Saint-Saëns à l'automne 2023, lors d'une phase ultérieure de mise en service et demeurera accessible via l'avenue des Perron entretemps», précise Mobilité Montréal.

À prévoir - Événement spécial

Metallica - 11 et 13 août

En raison des spectacles du groupe Metallica au Stade Olympique, il faut prévoir la fermeture des rues suivantes à la circulation automobile, de vendredi 9 h à samedi 3 h et de dimanche 9 h à lundi 3 h :

L'avenue Pierre-de Coubertin, entre les boulevards Pie-IX et Viau;

Le boulevard Pie-IX, entre les rues Hochelaga et Sherbrooke. Détour : en direction nord. via rue Bourbonnière ou boulevard de l'Assomption. En direction sud, via la rue D'Iberville. Camions : en direction nord, via rues Hochelaga, Dickson et Notre-Dame. En direction sud, via rue Sherbrooke est, boulevard de l'Assomption, rues Hochelaga, Dickson et Notre-Dame;

Le boulevard Viau, entre les rues Hochelaga et Sherbrooke.

À voir également : Metallica au Stade olympique 31 ans après les émeutes: ce qu'il faut savoir

Durant cette période, les rues Desjardins, De la Salle, Létourneux, Bennett, Aird, Sicard, Leclaire et Théodore seront partiellement entravées et seront accessibles uniquement à la circulation locale et exceptionnellement, la rue de Marseille sera à deux sens, les 11 et 13 août.

Notez qu'ine preuve d'adresse vous sera demandée pour un accès véhiculaire à votre domicile.

Défilé de la Fête de l'Amitié nuestroamericana - 12 août

Il faut prévoir, entre 15 h et 18 h, fermetures complètes de plusieurs rues du Centre-Ville, notamment les boulevards René-Lévesque et Robert-Bourassa et la rue Sainte-Catherine.

Défile de la Fierté - dimanche 13 août

Fermeture complète du boulevard René-Lévesque, entre les rues Guy et Metcalfe, dimanche de 7 h à 15 h et entre les rues Metcalfe et Alexandre-DeSève, dimanche de midi à 18 h.