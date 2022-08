Le cabinet de la mairesse Valérie Plante a confirmé, vendredi, la nomination de Philippe Schnobb à titre de responsable de l’analyse indépendante qui doit établir les circonstances ayant mené à l’annulation du défilé de la Fierté.

Le conseil d'administration de Fierté Montréal a entériné le tout jeudi soir, fait-on savoir. «L’expertise de M. Schnobb permettra de soutenir le conseil d’administration de Fierté Montréal», qui a déjà débuté les démarches du bilan de l'incident.

L'ex-président du conseil d’administration de la STM chapeautera l'analyse qui doit faire la lumière sur le «fil des événements» et les «structures de gouvernance» qui ont pu mener à retirer l'événement des festivités quelques heures avant son début, suscitant la frustration de plusieurs.

«L’analyse que j’effectuerai, en collaboration avec le conseil d’administration de Fierté Montréal, permettra de solidifier la gouvernance de cette organisation et de rétablir la confiance du public», a mentionné le principal intéressé qui devra faire des recommandations afin d'assurer le succès des prochaines éditions.

«C’était essentiel pour nous de nous assurer que des mécanismes soient rapidement mis en place, afin de faire la lumière sur cette annulation et plus largement, d’assurer le succès des prochaines éditions du défilé», a déclaré la mairesse Plante par voie de communiqué. Cette dernière soutient être «satisfaite» de la collaboration de l'organisme Fierté Montréal et salue sa proactivité dans ce dossier.

«Cette organisation qui fait un travail exceptionnel pour la défense et la célébration des droits de la communauté 2SLGBTQIA+», conclut Mme Plante.