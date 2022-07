Le cabinet d’avocat LPC Avocat inc. a déposé une demande d’action collective contre Rogers concernant la panne massive du 8 juillet.

Le demandeur soutient que le crédit de deux jours de service offert par Rogers est «totalement inadéquat et ne tient pas compte des autres dommages que lui et les membres du Groupe ont subis et de ce qui est prévu par la loi dans tels cas».



Il souligne également avoir été «trompé» par les affirmations de Rogers attestant que la compagnie proposait le réseau le plus «fiable» au Canada.

Le demandeur estime aussi que Rogers a été «négligent» et «insouciant», puisque la compagnie n’a pas été en mesure de respecter son obligation en vertu de la règlementation du CRTC de rendre les appels au 911 disponibles en tout temps. Les membres du groupe n’ont pas été en mesure d’appeler les services d’urgence pendant près de 24 heures.

Enfin, la demande est aussi intentée en recours de responsabilité civile au nom de personnes n’étant pas clientes de Rogers, puisque celles-ci n'ont pas été en mesure d'effectuer des transactions nécessitant des cartes de débit ou des transferts Interac lors de la panne.

La demande d’action collective cible donc tous les clients de Rogers, Fido Mobile ou Chatr Mobile qui n’ont pas pu recevoir de services le 8 juillet et/ou le 9 juillet 2022 et toute personne se trouvant au Québec les mêmes dates qui n’ont pas pu utiliser leur appareil ou faire des transactions en raison de la panne.

Des montants de 200 $ pour non-respect de contrat et de 200 $ pour fausses représentations concernant le fait d’avoir le réseau le plus «fiable» sont donc réclamés par membre. La demande est en attente de l’audition sur l’autorisation.

Par voie de communiqué, le président et chef de la direction de Rogers, Tony Staffieri, a fait savoir que sa clientèle bénéficierait d'un crédit automatique pour la panne. La compagnie n'a toutefois pas indiqué le montant de cette compensation. M. Staffieri a déclaré que la panne était possiblement due à une défaillance du système du réseau à la suite d’une mise à jour de maintenance du réseau de base. Il s'est également dit «sincèrement désolé» pour les inconvénients encourus.