Ne soyez pas surpris si vous recevez une nouvelle facture de la part de votre déneigeur dans les prochaines semaines.

Des entreprises de déneigement vont se prévaloir des clauses aux contrats signés pour l'hiver 2022-2023 prévoyant un ajustement en fonction du prix du carburant.

Ce n'est pas tout, si vous demeurez dans un secteur où les précipitations de neige ont été plus importantes que la moyenne, vous devrez aussi payer plus. Les Laurentides, la Mauricie et même Montréal ont reçu d'importantes quantités de neige, au-delà de la normale, depuis le début de l'hiver.

Jean-Luc Sigouin, président de Sig-Nature de Laval estime n'avoir d'autre choix que d'exiger un paiement supplémentaire afin de boucler son budget.

«Le coût du déneigement n'a jamais suivi le coût des dépenses (…) 500$ pour faire déneiger tout l'hiver, avec plusieurs passages, c'est un minimum. Il faut être réaliste» - Jean-Luc Sigouin, président de Sig-Nature de Laval

La rareté de la main-d'œuvre, la hausse des coûts des pièces et de la machinerie et surtout l'augmentation fulgurante du coût du carburant pèsent lourd sur les finances des entreprises de déneigement. Au Groupe Delsol de Boisbriand, on avait prévu le coût lors du renouvèlement des contrats l'automne dernier. Le litre du diésel a été estimé au prix maximum de 3$ ce qui donne une marge de manœuvre à l'entreprise. En date du 14 mars, le coût d'acquisition du diésel à la Régie de l'énergie était de 1.75$/L à Montréal Par conséquent, aucun sur plus ne sera exigé aux clients.

«On avait prévu le coût, on ne voulait surtout pas irriter les clients en sachant qu'il y avait eu des hausses consécutives depuis la COVID, ça a explosé de partout » a déclaré Jon Moniz, vice-président du Groupe Delsol, en entrevue à Noovo Info.



Un contrat à relire

Prenez le temps de bien relire votre contrat avant de faire un chèque à votre déneigeur. Il faut que la clause soit claire, que le client puisse faire lui-même le calcul de l'excédent, et surtout que le contrat ait été accepté, signé, par les deux parties.

L'Association des déneigeurs commerciaux et résidentiels du Québec est à développer une formation pour ses membres afin que les contrats soient plus clairs et précis à l'avenir. «Pour les clients, c'est clair que ça devient de plus en plus un service de luxe. Vous savez comme Québécois, on a le choix, on peut s'acheter une pelle ou une souffleuse et faire notre déneigement ou de faire affaire avec un déneigeur» a fait savoir Annie Roy, directrice générale de l'ADRCQ.

D'autres déneigeurs ont décidé de demander un pourboire de fin de saison pour combler le manque à gagner. Ces «extras» sont imposés alors que le prix des contrats a augmenté dans plusieurs secteurs. Les augmentations peuvent aller jusqu'à 40% dans certains cas.