Le dénombrement des personnes en situation d’itinérance débute mardi soir aux quatre coins de la province, dont à Montréal. Ce recensement est organisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Des centaines de bénévoles sillonneront les rues dans 13 régions du Québec dans le cadre de l'opération intitulée "Tout le monde compte". Ils auront en main un formulaire comprenant 21 questions auxquelles devront répondre, s'ils le veulent bien, les sans-abris rencontrés durant l'exercice.

L'objectif est de connaître le nombre de sans-abris, mais également d'évaluer leurs besoins et d'adapter les services qui leur sont offerts.

Lors du dernier recensement, il y a quatre ans, 6000 itinérants avaient été dénombrés à travers la province, dont environ la moitié à Montréal (3149). Il s'agit du troisième dénombrement des personnes en situation d’itinérance dans la métropole.



Les autorités s'attendent à ce que ce nombre soit plus élevé, notamment en raison de la pandémie, l'inflation et la crise du logement. Les résultats seront connus dans un an.