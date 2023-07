Le Canada est de nouveau sous les projecteurs des États-Unis pour ce qu'un sénateur républicain appelle son «faible engagement» en matière de dépenses militaires.

Le sénateur de l'Alaska, Dan Sullivan, a dénoncé l'engagement du gouvernement libéral envers l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), lors d'une audience de confirmation, mercredi, du prochain dirigeant du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD).

Le sénateur Sullivan a cité un éditorial du Wall Street Journal, plus tôt ce mois-ci, qui décrivait le Canada comme un membre profiteur au sein de l'OTAN.

Le Canada a l'habitude d'être bien en deçà de l'objectif de dépenses militaires de 2% du PIB convenu par les membres de l'OTAN. Les dépenses militaires du Canada s'élèvent actuellement à environ 1,3 % de son PIB.

Le Washington Post écrivait en avril que le premier ministre Justin Trudeau avait admis, en privé, que le Canada n'atteindrait jamais la cible de l'OTAN.

Le lieutenant-général Gregory Guillot, de l'armée de l'air américaine, est le candidat du président Joe Biden pour prendre les commandes du NORAD. Lors de l'audience de confirmation au Sénat américain, mercredi, il a promis à M. Sullivan qu'il presserait le Canada d'atteindre la cible convenue.

«Les Américains sont frustrés lorsque nos alliés ne contribuent pas à leur juste part», a déclaré le sénateur Sullivan, en soulignant que la question avait été soulevée lors du récent sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie. «En ce qui concerne l'OTAN, le Canada n'est même pas près de faire le poids. Pouvez-vous nous promettre que vous aurez ces conversations difficiles, mais importantes, avec vos homologues canadiens?»

«Oui, sénateur, vous pouvez compter sur moi», a répondu le lieutenant-général Guillot.

Interrogé là-dessus jeudi matin lors d'un point de presse à Terre-Neuve-et-Labrador, le premier ministre Trudeau a indiqué que le gouvernement allait «continuer d'investir pour s'assurer que les Forces armées canadiennes aient les outils nécessaires pour faire le travail auquel on s'attend».

«À l'OTAN, il y a deux semaines, le Canada a démontré son engagement, sa présence, ses investissements, que ce soit dans des avions de chasse, que ce soit dans une présence en Lettonie, où on augmente notre présence militaire, a-t-il dit. On a toujours démontré que, avec NORAD, on va être là pour continuer à investir, c'est ce à quoi les gens s'attendent.»