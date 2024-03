Une personne âgée de l'Ontario tente toujours de récupérer les 80 000 $ qu'elle a perdus à la suite d'une escroquerie à la cryptomonnaie, trois ans plus tard.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

«Je ne sais pas comment je suis tombée dans ce piège, mais ils m'ont certainement eu», a déclaré Lenora Bellehumeur, d'Ajax, en Ontario. «Ils ont réussi à me pousser à bout, ce qui m'a poussée à investir encore plus d'argent.»

En mars 2021, Lenora Bellehumeur dit avoir vu ce qu'elle pensait être un article de presse sur une opportunité d'investissement dans les cryptomonnaies qui mettait en avant d'énormes rendements. Après l'avoir lu, elle a contacté l'entreprise mentionnée dans l'article et quelqu'un lui a immédiatement demandé d'investir 250 $.

Lorsqu'elle a eu l'impression que ses revenus augmentaient, Mme Bellehumeur a versé davantage d'argent. Elle a envoyé un total de 80 000 $. Mais lorsqu'elle a essayé de retirer son argent de la plateforme de négociation, elle n'a pas pu le faire.

«C'est beaucoup d'argent. C'est le revenu de quelques années pour moi.» - Lenora Bellehumeur

Le mois de mars étant considéré comme le mois de la prévention de la fraude, le Better Business Bureau (BBB) a publié son top 10 des types d’escroquerie les plus «risqués» au pays, plaçant les escroqueries à l’investissement en crypto-monnaies en première position.

Selon le Centre antifraude du Canada, les Canadiens ont perdu 309 millions de dollars dans des escroqueries à l’investissement en 2023.

De nombreux Canadiens qui perdent de l’argent dans des escroqueries à l’investissement dans les crypto-monnaies sont attirés par la promesse d’argent facile après avoir regardé de fausses publicités sur les médias sociaux qui utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour se faire passer pour des célébrités, des investisseurs et des journalistes.

Angela Dennis, présidente du BBB desservant le centre-sud de l’Ontario, a déclaré que de nombreuses escroqueries à l’investissement fonctionnent de la même manière, les investisseurs pouvant croire que leur argent prend de la valeur. Mais lorsqu’ils essaient de retirer cet argent, ils ne peuvent pas le faire.

«Parfois, l’application disparaît tout simplement ou les escrocs essaient de vous faire investir encore plus d’argent pour atteindre un niveau plus élevé», a expliqué Mme Dennis.

Dans une publicité frauduleuse, visionnée par CTV News Toronto, une vidéo mettant en scène Elon Musk – construite par l’IA – voit le milliardaire affirmer que des millions d’utilisateurs ont été «capables de régler toutes leurs dettes au cours de leur première semaine sur la plateforme, d’acheter une voiture un mois plus tard et d’acheter la maison de leurs rêves six mois plus tard».

Dans la même publicité, on entend le pseudo-Musk dire: «Si vous ne gagnez pas votre premier million en six mois, je vous offrirai personnellement une Tesla Model 3».

Le Bureau de la concurrence du Canada indique que l’IA peut générer de fausses images et de fausses vidéos, usurper l’identité d’entreprises ou de personnes connues, utiliser le clonage vocal à des fins de marketing trompeur et générer de fausses opportunités d’investissement. En règle générale, les publicités générées par l’IA peuvent sembler hachées, avec des mouvements inhabituels de la bouche ou du corps.

Bien que de nombreuses personnes voient les fausses annonces en ligne, Mme Dennis a déclaré qu’elles peuvent également être envoyées aux Canadiens directement par l’intermédiaire de comptes de médias sociaux piratés.

«Vous pouvez recevoir l’une de ces publicités et penser qu’elle provient de quelqu’un que vous connaissez et qui vous dit qu’il s’agit d’un excellent investissement, que vous devez agir maintenant et cliquer sur ce lien. Puis vous découvrez que ce n’est pas du tout un ami qui vous l’a envoyée, mais que son compte a été piraté», a mentionné Mme Dennis.

Depuis trois ans, Mme Bellehumeur tente de récupérer les fonds qu’elle a perdus et ne perd pas espoir. Elle conseille à tous ceux qui envisagent d’investir dans les cryptomonnaies d’être extrêmement prudents.

«Restez à l’écart. C’est trop dangereux. Ne vous fiez pas aux publicités et soyez très prudents, car l’argent est trop difficile à trouver de nos jours», a ajouté Mme Bellehumeur.