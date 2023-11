La Société de transport de Montréal (STM) demande au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) d'ouvrir une enquête après que des affiches portant des images du conflit entre Israël et le Hamas ont été placardées sur plusieurs stations de métro.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Selon la STM, les affiches ont été retrouvées dans au moins une douzaine de stations des lignes verte et bleue, portant l'inscription «Génocide en Palestine, Canada complice».

«Notre équipe de contrôle de la sécurité et le SPVM enquêtent», confirme Amélie Régis, agente de communication à la STM. «Elles sont en train d'être retirées.»

La police de Montréal dit avoir commencé à recevoir des appels au 911 à 5 heures du matin mardi de la part de nombreuses personnes qui avaient remarqué les affiches sur les portes extérieures des stations de métro.

«Les stations de métro sont la porte d’entrée du quotidien des Montréalaises et des Montréalais et nous ne tolérerons pas qu’elles soient vandalisées et que le sentiment de sécurité des usagères et des usagers soit affecté par des gestes inacceptables», a réagi la mairesse Valérie Plante sur le réseau X.

Les stations de métro de la @stminfo sont la porte d’entrée du quotidien des Montréalaises et des Montréalais et nous ne tolérerons pas qu’elles soient vandalisées et que le sentiment de sécurité des usagères et des usagers soit affecté par des gestes inacceptables.



Le Module… — Valérie Plante (@Val_Plante) November 14, 2023

Ce n'est que le dernier d'une série d'événements liés au conflit à Montréal.

Les statistiques recueillies entre le 7 octobre et le 7 novembre par la police de Montréal montrent qu'il y a eu 73 incidents de crimes haineux visant les communautés juives de la ville, ainsi que 25 visant des personnes arabo-musulmanes depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Avec des informations de Julien Denis, Noovo Info