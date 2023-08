Des violences ont éclaté lors d'un festival de la communauté érythréenne de Toronto, samedi, lorsque des participants se sont heurtés à des manifestants dans des échanges qui ont conduit au moins neuf personnes à l'hôpital.

La police municipale a fini par déployer la brigade anti-émeute au parc Earlscourt, dans l'ouest de la ville, où le Festival Eritrea a sombré dans le chaos presque dès le début. Des échauffourées ont éclaté vers 10 h et les tensions se sont poursuivies tout au long de la journée.

PERSON WITH A KNIFE:

Caledonia Rd + St. Clair Av West

9:58 a.m.

- Large crowd in Earlcourt Park

- Reports of a fight and a person has a knife

- Reports of injuries

- Tents in the park on fire

- Officers are on scene #GO1821099

^lb