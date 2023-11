Des agents des services secrets protégeant la petite-fille du président Joe Biden ont tiré après que trois personnes aient tenté de s'introduire dans un véhicule non identifié des services secrets à Washington DC, a déclaré un responsable des forces de l'ordre à l'Associated Press.

Les agents, chargés de la protection de Naomi Biden, étaient sortis avec elle dans le quartier de Georgetown tard dimanche soir lorsqu'ils ont vu les trois personnes briser une vitre du SUV garé et inoccupé, a déclaré le responsable. Le fonctionnaire n'a pas pu discuter publiquement des détails de l'enquête et a parlé à l'AP lundi sous le couvert de l'anonymat.



L'un des agents a ouvert le feu, mais personne n'a été touché par les tirs, ont déclaré les services secrets dans un communiqué. Les trois personnes ont été vues en train de s'enfuir dans une voiture rouge, et les services secrets ont indiqué qu'ils avaient envoyé un bulletin régional à la police métropolitaine pour qu'elle soit à l'affût de cette voiture.

La capitale des États-Unis a connu cette année une augmentation significative du nombre de carjackings et de vols de voitures. La police a recensé plus de 750 vols de voitures cette année et plus de 6000 signalements de véhicules volés dans le district. Le mois dernier, le représentant américain Henry Cuellar (Texas) a été victime d'un carjacking près du Capitole par trois assaillants armés, qui lui ont volé sa voiture, mais qui ne l'ont pas blessé physiquement.

Les crimes violents à Washington DC ont également augmenté cette année, de plus de 40% par rapport à l'année dernière. En février, la représentante américaine Angie Craig (Minnesota) a été agressée dans son immeuble, souffrant d'ecchymoses, mais n'ayant pas subi de blessures graves.