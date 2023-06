Des appareils de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) sont cloués au sol lundi en raison d’une trop dense fumée présente dans le ciel.

C’est le cas notamment sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue où les opérations aériennes — hélicoptères et avions-citernes – ont dû être annulées.

Dans d’autres régions, comme Chibougamau ou Baie-Comeau, les opérations aériennes sont restreintes.

En plus de la fumée, la pluie est aussi un facteur pris en compte dans la décision de la SOPFEU de maintenir ses appareils au sol.

Mélanie Morin, agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU, a précisé en entrevue lundi à Noovo Info qu’il s’agit d’une question de sécurité pour les pilotes et pour les travailleurs au sol.

«Dans le cas d’un avion-citerne par exemple, c’est une quantité importante d’eau que nous devons larguer sur un point précis. Si on ne voit pas où on largue l’eau, ce n’est vraiment pas sécuritaire», a-t-elle expliqué.

L’absence d’aide aérienne dans certains secteurs du Québec affecte évidemment les opérations au sol.

«Les opérations de brûlage pour établir des coupe-feu sont limitées s’il n’y a pas de support aérien», a précisé Mme Morin.

À voir également : Évacuation à Lebel-Sur-Quévillon: «des citoyens ont 0$ dans les poches», s'insurge le maire Guy Lafrenière

De la pluie et des orages

Environnement Canada prévoit de la pluie – et parfois des orages – pour certaines régions du Québec, ce qui devrait donner un coup de main aux pompiers forestiers.

«Toute précipitation est la bienvenue, ça va donner un répit aux équipes et calmer l’intensité des feux», a affirmé Mélanie Morin.

«Reste à voir maintenant quelle quantité de pluie allons-nous recevoir, et où. Pour le moment, les quantités annoncées sont très variables», a précisé Mme Morin.

La SOPFEU aura d’ailleurs du travail d’analyse à faire pour déterminer la quantité de pluie reçu dans chacune des régions affectées par un ou des feux et pour établir la façon les précipitations affecteront le comportement des flammes.

«Ensuite, on va regarder si on nous prévoit une autre semaine de beau temps ou des précipitations de façon plus régulière. Le risque d’éclosion de nouveaux feux demeure important», a ajouté Mme Morin.

Encore de nombreux feux

Vers 12h30 lundi, la SOPFEU dénombrait 79 incendies en activité dans la zone de protection intensive (ZPI) et 37 dans la zone nordique (ZN).

De ce nombre, environ 28 sont considérés hors contrôle, c’est-à-dire qu’ils sont en progression.

La SOPFEU poursuit son travail sur les feux prioritaires au Québec afin de protéger les communautés et certaines infrastructures stratégiques.

Des efforts particuliers visent les feux des secteurs de Lebel-sur-Quévillon, Senneterre, Normétal, Chibougamau, Mistissini, Louvincourt / Lac Simon, Obedjiwan et Micoua.

Une équipe de plus de 1 500 personnes

Au dernier bilan, la SOPFEU comptait sur l’aide de 1 357 pompiers forestiers, combattants auxiliaires et militaires des Forces armées canadiennes sur les différents sites de feux priorisés.

À ce nombre, il faut ajouter les 160 employés réguliers de la SOPFEU, qui travaillent dans les différentes bases d’opérations et au siège social, pour un total de 1 517 personnes.

L’aide extérieure provient notamment des autres provinces canadiennes, dont le Nouveau-Brunswick, ainsi que de France, du Portugal, de l’Espagne et des États-Unis.

«On parle d’une semaine avec beaucoup de mouvement en ce qui concerne les effectifs. Un contingent de la France quittera le Québec alors qu’une nouvelle équipe se joindra à nous mercredi. Une équipe du Portugal retourne également au pays le 29 juin tout comme une équipe de l’Espagne», a précisé Mélanie Morin.

La semaine prochaine, une équipe de 19 personnes de gestion de feux majeurs et de 100 pompiers forestiers arrivera en renfort des États-Unis.

«On essaie de maintenir entre 1 500 et 1600 ressources partout en province à l’heure actuelle», a ajouté Mme Morin.

Il est possible de suivre les déplacements des panaches de fumée via le site FireSmoke.