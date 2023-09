Quatre astronautes sont revenus sur Terre tôt lundi après un séjour de six mois à la Station spatiale internationale. Leur capsule SpaceX a atterri en parachute dans l'Atlantique au large de la côte de la Floride.



Les astronautes de la NASA, Stephen Bowen et Warren «Woody» Hoburg, ainsi que le Russe Andrei Fedyaev et Sultan al-Neyadi des Émirats arabes unis, la première personne du monde arabe à passer une période prolongée en orbite, sont de retour.

«Bienvenue à la maison, Équipage 6! Après six mois de science et de découvertes à bord de la Station internationale, l'Équipage 6 a amerri à 00 h 17, heure de l'Est, et sera bientôt récupérée par les équipes de récupération», peut-on lire dans une publication de la NASA sur X.

