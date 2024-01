United Airlines a déclaré lundi avoir trouvé des boulons desserrés et d'autres «problèmes d'installation» sur une partie de certains Boeing 737 MAX 9 qui ont été inspectés après l'explosion survenue en plein vol dans un avion similaire d'Alaska Airlines vendredi.

Les inspections portent sur les bouchons utilisés pour sceller une zone réservée aux portes de secours supplémentaires qui ne sont pas nécessaires sur les MAX 9 de United et d'Alaska.



«Depuis que nous avons commencé les inspections préliminaires samedi, nous avons trouvé des cas qui semblent liés à des problèmes d'installation dans le bouchon de la porte - par exemple, des boulons qui avaient besoin d'être serrés davantage», a déclaré United, dont le siège est à Chicago.

La Federal Aviation Administration a interdit de vol tous les MAX 9 exploités par Alaska et United, ainsi que certains appareils exploités par des compagnies étrangères, à la suite d'un vol terrifiant qui s'est déroulé vendredi soir.

L'avion de ligne Boeing qui a fait l'objet d'une explosion en vol au-dessus de l'Oregon n'a pas été utilisé pour les vols à destination d'Hawaï après qu'un voyant d'alerte, qui aurait pu indiquer un problème de pressurisation, s'est allumé sur trois vols différents.

Alaska Airlines a décidé de limiter les vols de longue durée au-dessus de l'eau afin que l'avion «puisse revenir très rapidement à un aéroport» si le voyant lumineux réapparaissait, a déclaré dimanche Jennifer Homendy, présidente du National Transportation Safety Board (NTSB).

Mme Homendy a précisé que le voyant de pressurisation pourrait ne pas être lié à l'incident de vendredi, au cours duquel un bouchon recouvrant une porte de sortie inutilisée a explosé sur le Boeing 737 MAX9 alors qu'il volait à environ 4,8 kilomètres au-dessus de l'Oregon.

Une remise en service?

Lundi, la FAA a approuvé des lignes directrices pour l'inspection des bouchons de porte sur d'autres avions MAX 9 et leur réparation, si nécessaire. Cette mesure pourrait accélérer la remise en service des 171 avions que la FAA a immobilisés.

Alaska possède 64 autres MAX 9 et United Airlines en possède 79. Aucune autre compagnie aérienne américaine n'exploite ce modèle de Boeing 737.

Les actions de Boeing Co. ont chuté de 8 % et celles de Spirit AeroSystems, qui fabrique le fuselage du 737 Max de Boeing, ont dégringolé de 11 % lundi, premier jour de cotation depuis l'incident. Les actions d'Alaska Airlines sont restées pratiquement inchangées après avoir chuté en début de séance.

L'alarme du système de pressurisation automatique de l'avion malheureux d'Alaska Airlines s'est allumée au cours de trois vols précédents. Mme Homendy a déclaré qu'elle n'avait pas de détails sur l'incident du 7 décembre, mais qu'il s'était de nouveau allumé lors d'un vol le 3 janvier et après l'atterrissage de l'avion le 4 janvier - le jour précédant l'explosion.

«Nous avons l'intention de nous pencher davantage sur cette question, et nous avons demandé des documents sur tous les défauts depuis la livraison de l'avion le 31 octobre.» - Jennifer Homendy, présidente du NTSB

Le NTSB a indiqué que le bouchon de porte perdu a été retrouvé dimanche près de Portland, dans l'Oregon, dans l'arrière-cour d'une maison. Les enquêteurs examineront le bouchon, qui mesure 26 pouces sur 48 pouces (66 sur 121 centimètres) et pèse 63 livres (28,5 kilogrammes), à la recherche de signes indiquant comment il s'est détaché.

Les enquêteurs n'auront pas la possibilité d'entendre ce qui s'est passé dans le cockpit pendant le vol. L'enregistreur vocal du cockpit - l'une des deux «boîtes noires» - a enregistré les sons du vol au bout de deux heures, a indiqué M. Homendy.

Lors d'une conférence de presse tenue dimanche soir, M. Homendy a fourni de nouveaux détails sur la scène chaotique qui s'est déroulée dans l'avion. La poussée d'air explosive a endommagé plusieurs rangées de sièges et arraché l'isolation des parois. La porte du cockpit s'est ouverte et a heurté la porte des toilettes.

La force a arraché l'oreillette du copilote et le commandant de bord a perdu une partie de son oreillette. Selon M. Homendy, une liste de contrôle de référence rapide conservée à portée de main des pilotes s'est envolée du cockpit ouvert.

Deux téléphones portables qui semblent avoir appartenu à des passagers du vol terrifiant de vendredi ont été retrouvés au sol. L'un a été découvert dans une cour, l'autre sur le bord d'une route. Les deux ont été remis au NTSB.

L'avion est cependant rentré à Portland et aucun des 171 passagers et des six membres d'équipage n'a été gravement blessé.

Quelques heures après l'incident, la FAA a ordonné l'immobilisation au sol de 171 des 218 Max 9 en service, dont tous ceux utilisés par Alaska Airlines et United Airlines, jusqu'à ce qu'ils puissent être inspectés. Cette mesure a entraîné l'annulation de vols chez les deux transporteurs.

Perturbation dans le cours des vols

Au début de la journée de lundi, Alaska Airlines a été contrainte d'annuler 20 % de ses vols, soit 141 au total. United a annulé 221 vols, soit 8 % de l'ensemble des vols prévus pour lundi.

Le PDG de Boeing, Dave Calhoun, a convoqué une webdiffusion à l'échelle de l'entreprise pour parler de l'incident avec les employés et la direction pour mardi.

«Lorsque des accidents graves comme celui-ci se produisent, il est essentiel pour nous de travailler de manière transparente avec nos clients et les autorités de régulation afin de comprendre et de traiter les causes de l'événement et de s'assurer qu'il ne se reproduira pas», a écrit Calhoun dans un message adressé aux employés dimanche. «C'est et cela doit être la priorité de notre équipe en ce moment».

Le vol 1282 d'Alaska Airlines a décollé de Portland à 17h07 vendredi pour un voyage de deux heures à destination d'Ontario, en Californie. Environ six minutes plus tard, le morceau de fuselage a explosé alors que l'avion montait à environ 16 000 pieds (4,8 kilomètres).

L'un des pilotes a déclaré une situation d'urgence et a demandé l'autorisation de descendre à 10 000 pieds (3 kilomètres), où l'air serait suffisamment riche pour que les passagers puissent respirer sans masque à oxygène.

Des vidéos mises en ligne par des passagers montrent un trou béant à l'endroit où se trouvait la porte recouverte de panneaux. Ils ont applaudi lorsque l'avion s'est posé sans encombre, environ 13 minutes après l'explosion. Les pompiers sont descendus dans l'allée, demandant aux passagers de rester à leur place pendant qu'ils soignaient les blessés.

Il est extrêmement heureux que l'avion n'avait pas encore atteint son altitude de croisière, alors que les passagers et les hôtesses de l'air auraient pu se promener dans la cabine, a déclaré M. Homendy.

L'avion en question est sorti de la chaîne de montage et a reçu sa certification il y a deux mois, selon les archives en ligne de la FAA. Il a effectué 145 vols depuis son entrée en service commercial le 11 novembre, selon FlightRadar24, un autre service de suivi. Le vol de Portland était le troisième de la journée.

Le MAX 9 est la version la plus récente du vénérable 737 de Boeing, un avion bimoteur à couloir unique fréquemment utilisé pour les vols intérieurs américains. L'avion est entré en service en mai 2017.

Deux MAX 8 se sont écrasés en 2018 et 2019, tuant 346 personnes. Tous les avions MAX 8 et MAX 9 ont été cloués au sol dans le monde entier pendant près de deux ans, jusqu'à ce que Boeing apporte des modifications à un système de contrôle de vol automatisé impliqué dans les accidents.

Le MAX a connu d'autres problèmes, notamment des défauts de fabrication, des problèmes de surchauffe qui ont conduit la FAA à demander aux pilotes de limiter l'utilisation d'un système d'antigivrage, et un éventuel boulon desserré dans le système de gouverne de direction.