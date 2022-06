Le géant du commerce au détail Alimentation Couche-Tard déploiera d’ici trois ans plus de 10 000 systèmes de caisses sans contact dans plus de 7000 de ses magasins Couche-Tard et Circle K.

Le système de caisses libre-service, appelé caisses intelligentes par l’entreprise, sera alimenté par intelligence artificielle conçu par la firme Mashgin. Il y a eu, depuis 2020, un déploiement qu’on dit réussi du système de Mashgin dans près de 500 magasins Circle K aux États-Unis et en Suède.

Le système utilise la vision par ordinateur pour reconnaître les articles présentés sous pratiquement n’importe quel angle et les enregistre instantanément en une seule transaction.

Les clients déposeront leurs articles sur le système de caisses qui utilise des caméras pour tout enregistrer en moins d’une seconde et payer comme à l’habitude.

Magnus Tägtström, vice-président chez Couche-Tard, soutient que le système de caisses intelligentes réduira les files d’attente et libérera les équipes pour qu’elles puissent se concentrer à aider les clients.

L’entreprise basée à Laval ajoute qu’elle a reçu de très bons commentaires de la part des clients dans les magasins où les caisses intelligentes ont été déployées.