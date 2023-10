D'autres Canadiens ont pu quitter la zone israélo-palestinienne, en franchissant la frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie.



«Je suis ravie d'annoncer que le premier groupe de Canadiens a maintenant traversé en toute sécurité la Cisjordanie pour se rendre en Jordanie», a indiqué la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly sur le réseau X (anciennement Twitter).

Elle a d'ailleurs remercié les équipes à Ramallah, Amman, Tel-Aviv et Ottawa qui ont contribué à cet effort.

Le gouvernement fédéral précise que 21 Canadiens, en plus de 10 ressortissants étrangers de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ont pris un autobus pour quitter la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 et où le pays a établi des colonies.

Les tensions de longue date dans la région ont explosé le 7 octobre, lorsque les combattants du Hamas ont fait irruption en Israël depuis la bande de Gaza, tuant des centaines de civils et prenant plus de 150 personnes en otages.



Plus de 1400 Israéliens ont été tués. Pour le moment, les responsables canadiens ont confirmé qu'au moins cinq Canadiens ont été tués dans les attaques.

Israël a répondu en bombardant la bande de Gaza contrôlée par le Hamas et en coupant la nourriture, l'eau et l'électricité à 2,3 millions de Palestiniens.

Au moins 2778 ont été tués et 9700 blessés dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé de l'endroit, et plus d'un million ont quitté leur domicile.

Alors qu'Israël prévoit une invasion terrestre massive, le Canada s'efforce d'aider jusqu'à 300 Canadiens et leurs familles à fuir Gaza après l'échec d'un plan visant à permettre aux personnes de quitter la région via l'Égypte au cours du week-end.

La ministre Joly a d'ailleurs conseillé aux Canadiens qui se trouvent dans le Liban voisin «d'envisager de quitter le pays tant que des vols commerciaux sont encore disponibles».

«Alors que la crise à Gaza, en Cisjordanie et en Israël se poursuit, la situation sécuritaire dans la région devient de plus en plus volatile», a-t-elle expliqué sur X.

Les Canadiens doivent s'enregistrer auprès d'Affaires mondiales Canada afin d'obtenir de l'aide pour quitter ces secteurs. Les responsables ont indiqué que plus de 6800 Canadiens sont enregistrés en Israël, et plus de 450 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Le Canada a également organisé des vols depuis Israël. Les premiers vols ont décollé la semaine dernière, avec 128 citoyens, résidents permanents ou leurs proches atterrissant à Athènes sur le premier vol militaire en provenance de Tel-Aviv, suivi d'un deuxième vol d'environ 153 personnes.

Le ministre de la Défense, Bill Blair, a déclaré dimanche que les Forces armées canadiennes avaient fait sortir 1000 personnes d'Israël depuis le 12 octobre.