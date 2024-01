Des centaines de personnes partout au Canada ont crié, frissonné et souri à l'approche de la nouvelle année lundi alors qu'elles participaient à la tradition de longue date de la baignade de l'ours polaire du 1er janvier.

Les Canadiens ont célébré le Nouvel An en plongeant dans les lacs, les océans et les rivières devenus glacials par les conditions typiques de janvier depuis au moins 1920, et des événements programmés dans des villes allant d'Halifax à Vancouver étaient sur le point de maintenir ce rituel.

Joanie McNally, de Sackville en Nouvelle-Écosse, s'est précipitée samedi matin dans l'eau glaciale de l'océan à Queensland Beach, sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse, réalisant ainsi un objectif de longue date pour le Nouvel An.

«Nous sommes toujours sur cette plage, mais c'est la première fois (pour nager) quand il fait particulièrement froid», a-t-elle déclaré quelques instants avant de plonger.

«C'est un peu un défi de commencer la nouvelle année sur la bonne note.»

La température se situait autour de -5 °C alors que Mme McNally et onze autres nageurs enlevaient leurs manteaux d'hiver, leurs mitaines et leurs tuques et se lançaient dans les vagues glacées.

Le mari et la fille de Mme McNally, ainsi qu'une poignée d'autres spectateurs, ont applaudi et crié pour le groupe, alors que les baigneurs couraient du sable gelé à l'eau froide.

Dave Morash, également de la région de Sackville, affirme qu'il s'agit de la baignade polaire la plus froide à laquelle il a participé depuis au moins six ans.

Il a raconté que lui et un groupe de collègues enseignants au secondaire font le grand saut ensemble depuis 2018, mais que c'est la première fois depuis ce temps que le mercure est sous zéro le jour de l'An.

«C'est revigorant, c'est comme si toutes vos terminaisons nerveuses commençaient à picoter», a-t-il dit immédiatement après sa baignade.

«J'appelle toujours cela un redémarrage, vous redémarrez en quelque sorte votre système comme un ordinateur. Alors c'est parti, voici 2024», a-t-il rigolé.

Un sentiment de communauté

La baignade de lundi, tout en inaugurant de nouvelles traditions pour certains, a également marqué une rupture avec les jours du Nouvel An précédents à Halifax.

Pendant de nombreuses années, les nageurs ont sauté dans l'océan depuis un quai de la ville dans le cadre du Herring Cove Polar Bear Dip. L'organisation à but non lucratif qui organisait l'événement depuis 1994 a annulé la baignade de 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, et elle n'a pas repris depuis.

Une publication récente sur les réseaux sociaux de l'organisation Herring Cove Polar Dip indique qu'elle «espère examiner les options à l'avenir» pour les événements futurs et a demandé le soutien de bénévoles.

Lorsque Darrell Robert, un résident d'Halifax, a découvert qu'il n'y aurait pas de baignade organisée cette année encore, il a suggéré dans des commentaires sur les réseaux sociaux que les gens se réunissent à Queensland Beach pour une baignade impromptue.

«C'est agréable de rassembler les gens et de se motiver mutuellement à faire quelque chose de nouveau au cours d'une nouvelle année», a-t-il dit, ajoutant qu'il était heureux de voir autant de visages se présenter à la plage lundi matin.

«J'aime voir les gens se rassembler en communauté, je pense que c'est génial et c'est un bon début pour la nouvelle année.»

De petits groupes de nageurs en eau froide devraient effectuer leurs propres plongées polaires partout en Nouvelle-Écosse. Plus de 20 nageurs d'Halifax ont plongé dans le bras nord-ouest glacial, au parc Sir Sandford Fleming.

Des événements similaires, dont bon nombre visent à recueillir des fonds pour des œuvres caritatives, devaient avoir lieu plus tard lundi, notamment à Charlottetown, à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, et à Vancouver.

À Oakville, en Ontario, une ville juste à l'ouest de Toronto, le retour des températures sous zéro après des jours de conditions inhabituellement douces pour la saison n'a pas dissuadé les quelque 850 personnes qui ont participé à une baignade au Coronation Park. La baignade dans le lac Ontario avait pour but de récolter des fonds pour l'association caritative Vision mondiale Canada.