Trois carcasses de porcs gelées ont été suspendues sous des viaducs à Montréal, dans la nuit de mercredi à jeudi.

C’est un appel au 911, vers 3h30 mercredi matin, qui a alerté les policiers du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les animaux ont été suspendus à l’intersection des rues Saint-Laurent et Des Carrières, Papineau et Des Carrières et près de l’intersection des rues De Lorimier et Dandurand.

Des employés de la ville de Montréal ont été appelés pour récupérer les carcasses des bêtes.

Aucun signe ne laisse présager un acte haineux et aucun message n’a été trouvé sur les scènes.

Le SPVM a ouvert une enquête.