Des centaines d'admirateurs royaux se sont alignés devant le château de Windsor, jeudi, pour rendre un dernier hommage à la reine Élisabeth II, alors que la chapelle où la défunte souveraine est enterrée a été ouverte au public pour la première fois depuis sa mort.

Beaucoup veulent visiter le tombeau de la reine, qui est marqué par une dalle de marbre noir belge sculptée à la main à l'intérieur de la chapelle commémorative du roi George VI, qui fait partie de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Le nom de la reine est inscrit sur la pierre du registre, aux côtés des noms de son mari, de sa mère et de son père.

Parmi les premiers arrivés se trouvait Anne Daley, âgée de 65 ans, de Cardiff, qui est arrivée au château à 7 h 30, bien avant l'heure d'ouverture de 10 h. Elle a également été l'une des premières à faire la queue tandis que des dizaines de milliers de personnes ont traversé Westminster Hall pendant quatre jours pour voir le cercueil de la reine avant ses funérailles.

Mme Daley a dit qu'elle était émue en pensant à la mort de la reine le 8 septembre, ainsi qu'à celle de son mari, le prince Philip, décédé l'année dernière.

«Le château semble vide, sombre. Personne n'y habite. On a perdu la reine, on a perdu le duc, on a perdu les corgis», a-t-elle souligné, faisant référence aux chiens bien-aimés d'Élisabeth II.

«C'est comme quand vous avez vendu votre maison et que toute l'histoire a disparu.»

Pour visiter la chapelle, les admirateurs royaux doivent acheter un billet pour le château de Windsor.

La chapelle commémorative se trouve dans les murs de la chapelle Saint-Georges, où de nombreux membres de la famille royale sont enterrés. Elle a également été le lieu de plusieurs mariages royaux, dont le mariage du prince Harry avec Meghan Markle en 2018.