Sur le vol de retour en provenance de Cuba vers Montréal, un groupe de plus de 300 voyageurs du Québec ont dû atterrir d’urgence à Nassau, aux Bahamas, en raison d’un problème technique avec l’avion.

Les vacanciers ont quitté l’île de Cuba par l’aéroport d’Holguín vers 13h40. Environ 45 minutes après le départ, l’avion est forcé d’atterrir en raison d’un problème technique, raconte une passagère contactée par Noovo Info, Geneviève Allard. Une fois à Nassau, les passagers ont attendu près de deux heures avant de devoir finalement quitter l’appareil.

Avec très peu d’eau et de nourriture, ils ne savent toujours pas quand ils pourront rentrer à Montréal.

«On n’a pas accès à de l’eau. On a accès à des toilettes, a raconté Mme Allard. Ils ont finalement donné de l’eau aux enfants. C’est des petites bouteilles de 350 ml.»

Vers 21h15, le pilote a indiqué aux passagers que l’avion qui devait venir les chercher n’avait toujours pas décollé de Montréal.

«Il a dit qu’il n’y avait nulle part pour nous loger», a ajouté Mme Allard, qui est avec son fils de 5 ans et un groupe de 13 personnes, incluant des enfants de 2 à 7 ans.

Dans le terminal, il n’y a pas suffisamment de places assises pour tout le monde. Certains ont décidé de se coucher directement sur le plancher, et d’autres tentent de trouver un endroit plus sombre pour coucher leurs enfants. Crédit photo: Geneviève Allard

«Il semble qu'ils nous amènent de la pizza, mais ça fait trois heures qu’on attend […] mais il ne nous laisse pas sortir dans l’aéroport […] on est confiné dans un terminal», rapporte-t-elle.

La fameuse pizza est finalement arrivée vers 21h30.

Au moment de quitter l’avion, un message avait été transmis indiquant qu’un représentant de la compagnie aérienne responsable du vol TS357, Air Transat, allait être à l’aéroport de Nassau pour guider les voyageurs. Pourtant, personne de l’équipage de l’avion n’y était, laissant ainsi la responsabilité de s’occuper des voyageurs aux employés de l’aéroport.

«Il n’y a personne de Transat qui est sur place. Personne de l’équipage qui est débarqué avec nous pour venir nous parler […] Ce n’est pas la faute [des employés de l’aéroport]», a-t-elle exprimé.

Au moment d’écrire ces lignes, Air Transat n’a toujours pas répondu à notre demande d'entrevue. Mais un échange sur Twitter entre un internaute et la compagnie aérienne confirme qu’il y a eu un problème avec l’appareil, expliquant l’atterrissage d’urgence à Nassau. Vers 19h, l'heure du prochain départ n’était pas encore confirmée.

