Une vingtaine de chats ont été infectés par la grippe aviaire à travers la Pologne, mais aucun humain ne semble l'avoir contractée, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans un communiqué publié lundi, l'agence de santé des Nations Unies a déclaré que c'était la première fois qu'autant de chats étaient infectés par la grippe aviaire sur une zone géographique aussi vaste dans un seul pays.

L'OMS a affirmé qu'à la fin du mois dernier, les autorités polonaises avaient informé les responsables de l'agence de la mort inhabituelle de plus de 45 chats dans 13 régions géographiques du pays. Les tests de la semaine dernière ont révélé que 29 félins avaient la H5N1.

En juin, le variant le plus récent de la H5N1 a été signalé chez des oiseaux et d'autres espèces animales en Asie, en Afrique, en Europe et dans les Amériques. Depuis 2020, selon l'OMS, une douzaine de cas humains ont été signalés.

Les scientifiques craignent que l'augmentation des cas de H5N1, en particulier chez les animaux qui ont des contacts fréquents avec les humains, ne conduise à une version mutée de la maladie qui pourrait se propager facilement entre les personnes, déclenchant une autre pandémie.

Avant la pandémie de COVID-19, de nombreux experts soupçonnaient que la prochaine épidémie mondiale serait déclenchée par la H5N1. Mais alors que la grippe aviaire a tué des centaines de millions d'oiseaux dans le monde, elle a rendu malades moins de 900 personnes depuis 2003 et n'a pas pu se propager facilement parmi les humains.

On ne sait pas encore comment des chats domestiques en Pologne ont été infectés par la grippe aviaire. Les responsables enquêtent toujours sur les sources possibles d'exposition, y compris le contact avec des oiseaux sauvages connus pour être porteurs de la H5N1.

L'agence onusienne a indiqué que le risque que des personnes en Pologne soient infectées par la grippe aviaire était «faible» et «faible à modéré» pour les personnes exposées aux chats, y compris les propriétaires de chats et les vétérinaires.

La semaine dernière, l'OMS et ses partenaires ont averti que le nombre croissant de mammifères infectés par la H5N1 était inhabituel. Les experts ont précédemment averti que les porcs, qui sont sensibles aux virus de la grippe des humains et des oiseaux, pourraient agir comme un «récipient mélangeur», conduisant à l'émergence de virus mutés qui pourraient être mortels pour les humains.

Depuis l'année dernière, les autorités de dix pays ont signalé des épidémies de grippe aviaire chez des mammifères, notamment des visons d'élevage en Espagne, des phoques aux États-Unis et des lions de mer au Pérou et au Chili.