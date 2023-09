L’humanité se serait pratiquement éteinte il y a environ 900 000 ans, selon une étude publiée dans la revue Science.

Des informations génétiques indiquent que la population mondiale était seulement composée d’environ 1280 individus étant en mesure de se reproduire. Et cette faible population ne se serait pas élargie pendant environ 117 000 ans.



Des informations génétiques provenant de 3 154 génomes humains – un ensemble des chromosomes et des gènes – auraient permis aux auteurs de l’étude de découvrir qu’environ 98,7% de nos ancêtres ont péri lors de cette phase, qui coïnciderait avec des changements dramatiques dans le climat pendant le Pléistocène moyen, soit la longue et intense période glaciaire. L'équipe a utilisé des gênes de 10 populations africaines et de 40 populations non africaines.

Le média CNN ajoute que le moment aurait conduit à l’émergence d’une nouvelle espèce qui serait «l'ancêtre commun des êtres humains modernes, ou Homo sapiens, et des Néandertaliens».

Selon l’étude, le contrôle du feu et le changement climatique rendant la vie humaine plus hospitalière auraient contribué à une augmentation rapide de la population il y a 813 000 ans.

«Cette découverte suscite de nombreuses questions, comme les endroits où vivaient ces individus, comment ils ont survécu aux changements climatiques catastrophiques et si la sélection naturelle pendant la période de réduction de la population a accéléré l'évolution du cerveau humain», a déclaré l'auteur principal de l’étude, Yi-Hsuan Pan, un génomiste à l'Université de Chine de l'Est.