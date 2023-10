Le président Joe Biden a confirmé mardi que des citoyens américains faisaient partie des otages capturés par le Hamas lors de l'attaque de cette fin de semaine contre Israël et il a condamné le groupe militant pour «la cruauté absolue» de son offensive à plusieurs volets contre Israël lancée depuis la bande de Gaza, qui a tué des centaines de civils, dont au moins 14 ressortissants américains.

M. Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont entretenus mardi par téléphone avec le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou pour discuter de la situation sur le terrain.

M. Biden a étayé les mesures que lui et d’autres alliés ont prises pour soutenir Israël à la suite de l’attaque et a exprimé son horreur face aux informations «révoltantes» faisant état de tortures infligées par des militants à des civils innocents.

«Nos cœurs sont peut-être brisés, mais notre détermination est claire», a déclaré le président Biden, qui a comparé l’action du Hamas au groupe terroriste État islamique.

«Qu’il n’y ait aucun doute. Les États-Unis soutiennent Israël. Nous veillerons à ce que l’État juif et démocratique d’Israël puisse se défendre aujourd’hui et demain, comme nous l’avons toujours fait», a-t-il dit.

Les frappes de représailles d'Israël sur la bande de Gaza ont également fait des centaines de morts et de blessés parmi les Palestiniens dans la zone sous blocus de 141 milles carrés, l'un des endroits les plus pauvres du monde. On s’attendait à ce que le nombre de morts s’alourdisse à mesure qu’Israël touchait Gaza avec des frappes aériennes et envoyait des dizaines de milliers de Palestiniens fuir vers les abris de l’ONU.

Des armes et des munitions, mais pas de soldats

M. Biden a demandé à son équipe de partager des renseignements et des experts militaires pour consulter et conseiller les Israéliens.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que les États-Unis ne connaissaient pas le nombre précis d'otages américains capturés.

Il a indiqué que les États-Unis, pour le moment, n’avaient pas l’intention d’envoyer des troupes américaines sur le terrain.

La Maison-Blanche a confirmé lundi qu’elle avait déjà commencé à livrer à Israël des munitions et des équipements militaires indispensables, et le Pentagone examinait ses stocks pour voir quoi d’autre pourrait être envoyé rapidement pour renforcer son allié dans la guerre contre le Hamas.

Le groupe aéronaval Ford est arrivé en Méditerranée extrême-orientale, à portée de main pour fournir une multitude d'options de soutien aérien ou de frappes à longue portée à Israël si nécessaire, mais aussi pour accroître la présence militaire américaine là-bas afin de prévenir un débordement vers un conflit régional plus dangereux, ont déclaré des responsables.

Le Pentagone a déclaré que les avions de guerre, destroyers et croiseurs américains qui ont navigué avec le Ford mèneront des opérations maritimes et aériennes qui pourraient inclure la collecte de renseignements, des interdictions et des frappes à longue portée.

Diplomate en mission

M. Biden enverra également son plus haut diplomate en Israël pour une mission urgente afin de montrer le soutien des États-Unis après les attaques, a annoncé mardi le département d’État.

Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a déclaré que le secrétaire d'État Antony Blinken se rendrait dans les prochains jours pour délivrer un message de solidarité et de soutien. Il a déclaré que M. Blinken «parlerait également des ressources supplémentaires que nous pouvons leur fournir».

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a affirmé aux journalistes qui l'accompagnaient mardi à une réunion du groupe de contact sur l'Ukraine à Bruxelles qu'un petit groupe de forces d'opérations spéciales américaines travaillait également avec les Israéliens pour aider à la planification et au renseignement.

L'administration Biden a souligné que sa gestion du dernier conflit entre Israël et Gaza en 2021 avait joué un rôle crucial dans la limitation de la durée et des pertes en vies humaines dans une guerre qui a duré 11 jours et tué au moins 250 personnes à Gaza et 13 en Israël.

Mais il est peu probable que ce conflit se termine aussi rapidement. La pression nationale et internationale pourrait rapidement monter sur M. Biden pour qu'il fasse pression à son tour sur M. Nétanyahou afin qu’il mette fin aux opérations pour éviter les souffrances des Gazaouis innocents.