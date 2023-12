Les patientes et patients du Québec pourraient être confrontés à des délais d'attente «plus élevés qu'à la normale» au cours des prochains jours et des prochaines semaines pour accéder à différents services de santé, notamment aux urgences, prévient le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Le MSSS fait savoir mardi dans un communiqué acheminé aux médias «que la pression est particulièrement forte» sur les services offerts «en raison des circonstances actuelles comme la circulation des virus respiratoires, ainsi que les journées de grève passées et anticipées.»

Le ministère de la Santé et des Services sociaux demande la collaboration des Québécoises et des Québécois «afin de limiter la pression sur l'ensemble du réseau et particulièrement sur les urgences et sur les options de première ligne.»

Le MSSS rappelle aux citoyennes et aux citoyens qu'il y a «d'autres options que l'urgence».

«Environ 50 % des patientes et patients qui consultent à l'urgence n'ont pas de problèmes urgents, ce qui engorge les hôpitaux et empêche certaines personnes d'obtenir des soins adéquats», souligne le ministère.

Si vous avez besoin de consulter pour un problème de santé non urgent, vous pouvez téléphoner au 811 (Info-Santé, ligne pédiatrique, Info-Social et Guichet d'accès à la première ligne (GAP)), vous pouvez accéder au GAP numérique ou obtenir un rendez-vous dans une clinique via Rendez-vous Santé Québec (RSVSQ) ou d'autres plateformes comme Clic Santé ou Bonjour Santé.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux souligne qu'il est aussi toujours possible de consulter votre pharmacien ou votre médecin de famille.

Les jours de grève, un défi

Bien que les services essentiels en santé et en services sociaux soient assurés, différents secteurs de services sont affectés par les grèves menées par des travailleuses et travailleurs du secteur public oeuvrant dans différents établissements, dont les hôpitaux.

Les services du 811, dont le Guichet d'accès à la première ligne (GAP), sont aussi touchés par la grève. Le MSSS précise que lors de débrayage, le 811 «fonctionne à sa capacité minimale, soit 60 % pour le personnel infirmier».

Le MSSS assure que «toutes les mesures nécessaires ont été prises pour limiter les conséquences que ces délais d'attente pourraient avoir sur les services offerts aux patients.»

«Une équipe de coordination a été mise en place pour assurer le bon déroulement des opérations durant les journées de grève et sera en contact régulier avec les établissements pour garantir des soins et services sécuritaires à la population», précise le ministère.

S'il n'y a aucune entente avec le Conseil du trésor pour le renouvellement des conventions collectives, les membres du Front commun (CSN, CSQ, FTQ et APTS) seront en grève du 8 au 14 décembre.

Par exemple, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) représente 65 000 techniciens et professionnels du réseau de la santé et des services sociaux, occupant quelque 100 types d’emploi différents, notamment en matière de diagnostic, de réadaptation, d’intervention psychosociale, de soutien clinique et de prévention.

De leurs côtés, les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) seront en grève du 11 au 14 décembre. La FIQ représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques.

Temps d'attente élevé

Selon le site Web Index Santé, le taux d'occupation moyen de l'ensemble des urgences du Québec était de 137 % au moment d'écrire ses lignes alors que la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille) et de 4 heures et 45 minutes. La durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille) était pour sa part de 19 heures et 30 minutes.

À titre d'exemple, le taux d'occupation de l'urgence de l'hôpital Royal Victoria était de 200 % à 11h50 mardi alors que la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente était de 12 heures 7 minutes.

Toujours au même moment, à Québec, le taux d'occupation de l'urgence de l'hôpital de l'Enfant-Jésus était de 127 % et la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente était de 5 heures et 9 minutes.

En Estrie, le taux d'occupation de l'urgence du CHUS - Hôpital Fleurimont était de 139 % alors que la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente était de 5 heures 01 minute alors que les chiffres étaient respectivement de 111 % et 4 heures 46 minutes pour l'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie.