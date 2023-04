Des députés de tous les partis aux Communes sont en visite officielle à Taïwan cette semaine en guise de soutien à l'île qui fait toujours face à la menace d'une invasion de la Chine.

La délégation parlementaire est dirigée par le président du Comité permanent de la défense nationale des Communes, le député libéral John McKay. Il est accompagné de députés conservateurs, bloquistes et néo-démocrates.

M. McKay indique que les dirigeants de Taïwan sont très reconnaissants d'accueillir cette visite, qui survient alors que la Chine a procédé plus tôt cette semaine à des exercices militaires autour de l'île qu'elle revendique.

«À la fin, l'objectif est de soutenir Taïwan», a déclaré en entrevue M. McKay, qui a décrit l'île comme étant en première ligne d'une bataille géopolitique entre la démocratie et l'autoritarisme.

«L'Ukraine a forcé les gens à choisir leur camp, à voir qui sont leurs amis, a-t-il affirmé. À certains égards, l'intimidation à l'endroit de Taïwan par la Chine oblige tout le monde à choisir son camp.»

La Chine considère Taïwan comme une province rebelle depuis qu'une guerre civile a entraîné la séparation des deux pays en 1949. Pour isoler l'île, Pékin bloque depuis des années sa participation à la plupart des organisations internationales et exerce des représailles contre les mesures considérées comme légitimant son gouvernement.

L'exemple le plus récent est celui des exercices militaires à grande échelle menés pendant trois jours par la Chine dans la région, en représailles à la rencontre entre la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, et le président de la Chambre des représentants au Congrès américain, Kevin McCarthy, la semaine dernière en Californie.

L'automne dernier, l'ambassade de Chine à Ottawa a également mis en garde contre des «mesures résolues et énergiques» après qu'un autre groupe de législateurs canadiens eut annoncé son intention de se rendre à Taïwan. Cette visite s'est déroulée comme prévu.

Le député libéral ne croit pas que la visite d'une nouvelle délégation canadienne nuira aux relations avec la Chine. Selon lui, il est plus important de manifester son soutien à Taïwan.

«On ne peut tout simplement pas céder à des tactiques d'intimidation, a-t-il soutenu. Donc, oui, il y a eu une certaine réflexion à ce sujet. Mais je pense qu'il est important que le Canada et les Canadiens montrent leur soutien au peuple et au gouvernement taïwanais.»

Il a ajouté qu'il n'y avait aucune indication de représailles de la part de la Chine à la suite de ce voyage.

Dans une déclaration publiée à l'issue de sa rencontre avec la délégation canadienne, Mme Tsai a exprimé sa gratitude pour cette visite, tout en présentant Taïwan comme un partenaire du Canada dans la lutte pour la défense des principes et des valeurs démocratiques.

«Face à l'expansionnisme autoritaire continu, il est essentiel que les démocraties restent unies, a-t-elle déclaré.

«Le Canada est un partenaire démocratique très important pour Taïwan. Nous ferons tout notre possible pour sauvegarder conjointement les valeurs de liberté et de démocratie avec le Canada et d'autres partenaires internationaux partageant les mêmes valeurs.»

Le Canada et ses alliés observent avec une inquiétude croissante l'affirmation de la Chine dans la région indo-pacifique, ce qui fait craindre une invasion de Taïwan et une guerre.

Un rapprochement, malgré tout

Cette visite coïncide également avec des reportages faisant état de cas d'ingérence et d'espionnage chinois au Canada. Les allégations comprennent aussi des tentatives présumées d'influencer les élections et de voler la propriété intellectuelle. La Chine a également détenu arbitrairement deux Canadiens pendant plus de 1000 jours.

Selon M. McKay, les actions de la Chine ont permis de rapprocher le Canada et Taïwan en dépit des réactions de Pékin.

«Au cours des deux ou trois dernières années, l'attitude de la population canadienne a changé de façon spectaculaire, a-t-il estimé. Elle s'identifie désormais à ce qui se passe à Taïwan.»

Interrogé sur la visite de la délégation lors d'un événement organisé à Winnipeg mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu'il était important pour le Canada de montrer son soutien aux valeurs et aux principes démocratiques à travers le monde.

«C'est ce que nous allons continuer de faire par rapport à Taïwan. C'est aussi pourquoi nous déplorons les actions agressives de la Chine qui cherche à élever les tensions à un moment où on devrait voir une réduction des tensions, et plus de discussions et de paix dans la région», a-t-il mentionné.

Les représentants taïwanais ont également informé la délégation canadienne de leurs efforts pour contrer la désinformation chinoise et les attaques en ligne, a indiqué M. McKay, tout en demandant le soutien du Canada pour adhérer à l'Accord de libre-échange indo-pacifique connu sous le nom de PTPGP.