De hauts responsables de l'Union européenne sont arrivés à Kyiv jeudi pour des entretiens avec le gouvernement ukrainien, tandis que les équipes de secours fouillaient les décombres d'un immeuble d'habitation de l'est de l'Ukraine frappé par un missile russe, faisant au moins trois morts et 21 blessés.

La scène de dévastation dans la ville de Kramatorsk, dans la province de Donetsk, à l'est du pays, où les secouristes ont passé la nuit à chercher des survivants après que le missile a frappé mercredi en fin de journée, a rappelé de manière sinistre le bilan de la guerre, près d'un an après que la Russie ait lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine.

On pense qu'au moins une autre victime se trouve sous les débris, a déclaré le bureau présidentiel ukrainien.

La Russie a fréquemment frappé des immeubles d'habitation pendant la guerre, faisant des victimes civiles, bien que le Kremlin ait nié avoir visé des structures résidentielles.

Les bombardements russes à travers l'Ukraine au cours des dernières 24 heures ont tué au moins huit civils et en ont blessé 29 autres, a détaillé le bureau présidentiel. Outre les victimes de Kramatorsk, quatre personnes sont mortes lorsqu'un obus de mortier russe a touché un sous-sol où elles étaient réfugiées dans la région de Tchernihiv (nord-est).

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la politique étrangère de l'UE Josep Borrell avant ce que les responsables ont décrit comme un sommet vendredi.

M. Borrell a indiqué sur Twitter que cette visite visait à «transmettre le message de soutien le plus fort de l'UE à tous les Ukrainiens qui défendent leur pays».

L'aide de l'UE à l'Ukraine, a-t-il dit, a atteint 55 milliards $ US depuis le début de la guerre contre la Russie le 24 février.

