Les incendies de forêt qui ont dévasté la région de Kelowna, en Colombie-Britannique, ces derniers jours ont endommagé au moins 60 bâtiments, ont confirmé lundi les autorités locales, ce qui a poussé le premier ministre de la province et deux de ses plus influents ministres à annoncer qu'ils se rendront prochainement dans la région pour évaluer les dégâts.

Les chefs des pompiers de West Kelowna, Kelowna et Lake Country n'ont pas caché que des maisons ont été détruites dans leurs communautés. Les dégâts les plus importants ont eu lieu à West Kelowna, où un bilan provisoire fait déjà état de 50 propriétés touchées.

Le premier ministre David Eby a donc annoncé qu'il se rendrait mardi dans la zone ravagée par le feu, accompagné de la ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, et du ministre des Forêts, Bruce Ralston.

«Notre objectif est de rassurer les gens sur le fait que nous serons là, une fois la crise passée, pour les aider à se reconstruire. On veut aussi obtenir des informations sur ce dont les communautés ont besoin pour s'assurer que le gouvernement est aussi réactif que possible.» - David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

Plusieurs grands incendies de forêt sont toujours actifs dans le sud de l'intérieur de la Colombie-Britannique. Ceux-ci comprennent le feu de McDougall Creek, qui affecte West Kelowna, Kelowna et Lake Country, le feu de Lower East Adams Lake, dans la région du lac Shuswap, et le feu de Kookipi, dans la région de Lytton-Boston Bar du canyon du Fraser.

Plus de 27 000 personnes sont toujours sous un ordre d'évacuation en Colombie-Britannique, tandis que plus de 35 000 autres font l'objet d'un préavis et doivent être prêtes à partir rapidement si elles en reçoivent l'ordre.

Environnement Canada a tout de même transmis tôt mardi matin un bulletin météorologique encourageant pour les régions de Kelowna et de Penticton. Des possibilités d’averses évaluées à 70 % sont prévues pour la journée de mardi de même que pour la nuit et la journée de mercredi.

Il devrait pleuvoir aussi dans d’autres régions du sud de la province, mais dans une moindre mesure, selon l’agence fédérale.

Un bilan à revoir à la hausse

La Colombie-Britannique a déclaré l'état d'urgence provincial la semaine dernière et a mis en place une restriction sur les déplacements dans de nombreuses communautés du sud de l'intérieur, notamment Kelowna, Penticton, Vernon et Kamloops.

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a reconnu que l'estimation de 50 propriétés détruites devrait augmenter, notant que l'évaluation complète des dommages causés par l'incendie de McDougall Creek n'est pas terminée.

«Ce chiffre est une estimation et il représente des pertes totales et partielles dans les quartiers, a-t-il mentionné. Nous n'avons pas encore fini et nous devons toujours nous rendre dans les quartiers les plus endommagés.»

M. Brolund a souligné que certains quartiers semblaient avoir été touchés par un ouragan plutôt que par un incendie de forêt, alors que des arbres ont été arrachés jusqu'à leurs racines.

«En parcourant ces quartiers, nous constatons, par exemple, que les adresses ne sont tout simplement pas sur les bâtiments, a-t-il témoigné. Dans certains cas, les bâtiments ont disparu. Dans certains cas, les panneaux de signalisation ont fondu.»

Il a cependant ajouté qu'environ une demi-douzaine de quartiers de West Kelowna avaient échappé aux incendies, notamment Smith Creek, Tallus Ridge, Shannon Lake, le Lenz Road Trailer Park et Rose Valley.

Le chef des pompiers de Kelowna, Travis Whiting, a quant à lui révélé que cinq maisons avaient été détruites par les incendies de forêt dans sa ville, tandis que le chef de Lake Country, Darren Lee, a ajouté que deux à trois structures avaient été perdues dans sa communauté et que d'autres avaient été endommagées.

Le chef des pompiers de North Westside, Ross Kotscherofski, n'a pas fourni d'estimation des dégâts, mais a déclaré que certains de ses propres pompiers avaient perdu leur maison et continuaient de combattre l'incendie de McDougall Creek, qui s'étend maintenant sur 110 kilomètres carrés.

M.Kotscherofski a ajouté que certains des pompiers de Westside sont arrivés avec leurs valises et séjournent maintenant dans des hôtels locaux.

Équipement déplacé

Lors d'un point de presse, M. Eby a déploré que pendant que les pompiers et les premiers intervenants travaillent vaillamment pour sauver les quartiers des incendies de forêt, certains de leurs équipements soient déplacés.

«Vous n'aidez pas si vous déplacez du matériel des pompiers, a-t-il affirmé. L'équipement est mis là pour une raison. Quand les pompiers vont chercher leur matériel et qu'il n'est plus là, c'est un gros problème.»

M. Eby a déclaré avoir reçu des informations faisant état de gicleurs et d'autres équipements qui ont disparu après avoir été placés à des endroits stratégiques par les pompiers.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) intensifie également ses patrouilles aux endroits où des vols ont été rapportés.

Meta interpellé

M. Eby a pris un moment de sa conférence de presse pour adresser quelques mots vifs au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et critiquer la décision de l'entreprise de continuer à bloquer les nouvelles canadiennes sur ses plateformes Facebook et Instagram pendant la crise actuelle.

«Je trouve étonnant que nous soyons à ce stade de la crise et que les propriétaires de Facebook et d'Instagram ne se soient pas manifestés en disant: "Écoutez, nous essayons de faire valoir un point auprès du gouvernement fédéral, mais il est plus important que les gens soient en sécurité"», a-t-il lancé.

M. Eby dit avoir l'impression que les résidents de sa province sont pris «en otage» dans un différend entre Meta et le gouvernement fédéral au sujet de la Loi sur les nouvelles en ligne.

«J'interpelle à nouveau Facebook, a-t-il tranché. Monsieur Zuckerberg, ouvrez l'accès aux médias canadiens afin que les Britanno-Colombiens puissent partager des informations locales vitales, afin qu'ils puissent être en sécurité.»

Meta n'a pas commenté les remarques du premier ministre, publiant simplement une déclaration rappelant que l'entreprise a été claire depuis février sur le fait que la Loi sur les nouvelles en ligne affecterait le partage de nouvelles sur ses plateformes.





Par ailleurs, le porte-parole du BC Wildfire Service, Cliff Chapman, a annoncé que 100 pompiers du Mexique arriveront en Colombie-Britannique mardi, tandis que 200 autres d'Afrique du Sud sont attendus d'ici la fin de cette semaine.

Il y a actuellement 386 feux de forêt qui brûlent en Colombie-Britannique.