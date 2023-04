Des designers de l'organisme Village Montréal ont transformé des affiches anti-drag utilisées lors de manifestations au Québec et aux États-Unis en robe afin d’envoyer un message de «bienveillance, d'inclusion et d'acceptation», tout en soutenant les artistes drags et les personnes trans.

L'artiste drag montréalaise Sasha Baga est à l’origine de la création de la robe, qui est exposée dans la fenêtre du bureau de Village Montréal. L’œuvre a été présentée dans une courte vidéo tournée au bar Le Cocktail dans l'emblématique quartier de Montréal.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«Je reste convaincue que la beauté engendre la beauté», a lancé Sasha Baga. «La culture drag est plus que du divertissement. Il s'agit de personnes qui apprécient les différences de l'unicité de chacun. La présence de drag queens et de drag kings dans l'espace public soulève des questions, et notre rôle est d'y répondre avec ce que nous faisons de mieux: célébrer la diversité.»

Village Montréal souhaite que la campagne soit positive, constructive et «avec une vision de ce que peut devenir un Village meilleur, et en fin de compte, une société meilleure pour tous».

La campagne a été créée par le groupe de marketing numérique LG2 de Montréal.

 

«À une époque où nous assistons à une augmentation des discours de haine envers les communautés 2SLGBTQ+, en particulier la communauté trans, nous avons vu cette idée puissante proposée par LG2 comme une opportunité de célébrer l'art de la drag, un art qui, jusqu'à récemment, était confiné aux cabarets, aux bars et au Village», a expliqué la directrice exécutive de Village Montréal, Gabrielle Rondy.

«Nous voulions rendre hommage aux drag queens et aux drag kings, des artistes avec du cœur et du courage qui partagent nos valeurs d'inclusion, d'innovation et de respect.»