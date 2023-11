Des enfants ukrainiens enlevés par la Russie lors de l'assaut contre leur pays ont partagé mardi avec des parlementaires canadiens le récit de leur captivité, dans l'espoir qu'ils aideront à en sauver d'autres.

Des députés étaient en larmes lorsque quatre adolescents emmenés de force d'Ukraine vers des camps en Russie, ou dans des territoires occupés par la Russie, ont raconté leur infortune aux membres du sous-comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international.

Les députés ont également entendu le témoignage de deux parents qui ont été séparés de leurs enfants pendant des mois avant d'être réunis.

Les enfants qui ont témoigné mardi par visioconférence ont finalement été secourus avec l'aide de l'organisme Save Ukraine, qui se consacre au rapatriement et à la réhabilitation des enfants ukrainiens enlevés.

On ne sait pas exactement combien d’enfants ont été emmenés en Russie ou dans les territoires qu’elle contrôle en Ukraine, mais l'organisme «Aide à l'enfance» affirme que les estimations ukrainiennes et russes varient entre 2000 et 20 000 jeunes.

Kateryna Lytvynenko, responsable de la politique et du plaidoyer humanitaire au sein d'«Aide à l'enfance», affirme que le Canada peut jouer un rôle dans la réunification des familles en encourageant d'autres pays à établir des communications entre les responsables ukrainiens et russes.