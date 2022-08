Le Canada recommencera à former des soldats de l'Ukraine et enverra au pays 39 blindés, a annoncé jeudi la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, au moment même où le pays est critiqué par Kyiv pour avoir exempté des turbines à gaz des sanctions.

Jusqu'à 225 membres des Forces armées canadiennes seront déployés au Royaume-Uni où ils formeront de nouvelles recrues militaires ukrainiennes dans le cadre de la reprise de l'opération UNIFIER, a indiqué la ministre lors d'une conférence de presse virtuelle.

«Malgré l’invasion odieuse de l’Ukraine par la Russie, l’opération UNIFIER se poursuit [...] En travaillant en collaboration avec le Royaume‑Uni, nous continuerons d’honorer cette promesse. Le Canada salue le courage et la bravoure dont font preuve les membres des forces armées ukrainiennes, et nous continuerons de les aider à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour défendre la liberté et l’indépendance de leur pays», a déclaré la ministre Anand.

La première cohorte quittera Edmonton le 12 août prochain et la mission initiale est d'environ quatre mois.

La formation porte notamment sur le maniement des armes, les premiers soins sur le champ de bataille, les techniques de campagne, les tactiques de patrouille et le droit des conflits armés.

Selon les Forces armées canadiennes, plus de 33 000 militaires et membres du personnel de sécurité ukrainiens ont été formés depuis 2015 dans le cadre de l'opération.

Cette décision intervient près de six mois après que le Canada eut suspendu sa précédente mission d'entraînement en Ukraine, quelques semaines seulement avant que les forces russes n'envahissent le pays, à la fin de février.

Le Canada enverra également en Ukraine 39 véhicules blindés de soutien au combat, a-t-elle ajouté.

Au cours des derniers mois, le Canada a livré des obusiers et des munitions compatibles, des caméras spécialisées pour drones et des véhicules blindés d'appui tactique.

«À la lumière de récentes mobilisations telles que celle du Groupe consultatif sur la défense de l’Ukraine, il est parfaitement clair que la formation est un élément essentiel au maintien de la capacité de l’Ukraine à assurer sa propre défense à court et à long terme. Compte tenu des relations déjà étroites que les Forces armées canadiennes entretiennent avec les forces armées de l’Ukraine, le Canada est fier de s’associer à des pays aux vues similaires, comme le Royaume-Uni, pour contribuer davantage à répondre à leurs besoins en matière de formation», a ajouté le général Wayne Eyre, chef d’état‑major de la Défense.

Questionnée par la presse, la ministre Anand a défendu la décision de son gouvernement d'accorder un passe-droit à ses sanctions en permettant l'envoi à l'Allemagne de turbines destinées à un gazoduc russe. Le Canada est «solidaire de l'Ukraine, point final», a-t-elle insisté, tout en expliquant qu'il doit également appuyer ses alliés.

«C'est important pour le Canada d'aider nos alliés, de stabiliser les marchés de l'énergie, a-t-elle déclaré. Donc c'est une balance ici. Nous devons continuer d'appuyer l'Ukraine et aussi, en même temps, d'être solidaires avec nos alliés européens.»

Le Canada a d'abord lancé une mission, avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, pour aider à former l'armée ukrainienne après que la Russie eut ordonné l'annexion de la péninsule de Crimée en 2014 et eut commencé à soutenir les séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine.

Alors que les formateurs sont rentrés chez eux, le Canada a élargi la taille de sa présence militaire en Europe en réponse à la guerre actuelle, qui en est à son sixième mois. Cela comprend les 150 militaires qui sont récemment revenus de Pologne et le renforcement d'un groupement tactique de l'OTAN dirigé par le Canada en Lettonie.