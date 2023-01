«Céline! Céline! Céline!»

Une quinzaine de Québécois se sont déplacés de Montréal jusqu’à New York, vendredi, afin de manifester devant les bureaux du Rolling Stone après que le magazine a exclu la célèbre artiste de sa liste des 200 plus grands chanteurs de tous les temps.

Une quinzaine de Québécois roulent jusqu'à New York pour manifester contre le Rolling Stone magazinepic.twitter.com/u2LULT3Q1C#celinedion — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) January 6, 2023

Le média américain Variety a capté la vidéo des manifestants munis de pancartes afin de montrer leur appui à l’endroit de la diva québécoise.

Les pancartes des fans affichaient plusieurs slogans, dont : «Justice for Céline», «Save Céline», «The power of Céline» ainsi que «Les derniers seront les premiers».

Quelques instants après avoir écrit ces lignes, Noovo Info a appris que la manifestation a été orchestrée par l'animatrice Julie Snyder dans le cadre l'émission La semaine des 4 Julie. Le reportage sur cet évènement serait diffusé lundi le 9 janvier.

«Cet après-midi, avec plusieurs fans de Céline Dion, nous sommes allés manifester devant les bureaux du magazine Rolling Stone, à New York, pour gentiment leur faire savoir notre incompréhension face à l’absence de Céline, dans leur liste des 200 meilleur(e)s chanteurs et chanteuses de tous les temps, a expliqué l'animatrice via son compte Instagram. Plusieurs médias de la métropole américaine ont rapidement relayé l’événement sur les réseaux sociaux.»