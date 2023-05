Des feux de forêt ont provoqué des destructions d’immeubles et des évacuations au cours des derniers jours dans le nord de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Aucun blessé n’a toutefois été rapporté par les autorités à cause des flammes.

Le gouvernement de l'Alberta signale qu'un incendie de forêt a détruit 20 maisons, un détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et un magasin à Fox Lake, une communauté du nord de la province. Trois incendies brûlent dans la région située à environ 550 kilomètres au nord d’Edmonton et un centre d'accueil pour les évacués a ouvert ses portes dans les installations du Conseil de bande de Fox Lake.

Des ordres d'évacuation ont également été émis pour certaines zones rurales situées à l'ouest et au sud-ouest d'Edmonton.

Wildfire Alert Updated May05 03:50AM. Take necessary precautions. This alert is in effect for Brazeau County and Drayton Valley. https://t.co/TB3voRwU3h #ABemerg #ABfire

Le gouvernement affirmait jeudi que 72 incendies de forêt faisaient rage en Alberta; ils ont forcé environ 3700 personnes à quitter leur domicile.

La majeure partie du centre de l'Alberta est sous le coup d'une interdiction de faire des feux après une période de conditions venteuses et exceptionnellement chaudes, avec peu de chances de pluie dans les prévisions météorologiques.

Entre-temps, des communautés du nord-ouest de la Saskatchewan font l'objet d'ordres d'évacuation alors que des incendies de forêt brûlent à proximité.

Les autorités de la municipalité de La Loche, située tout près de la frontière avec l’Alberta, affirment que l'Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan a recommandé à toute personne vivant dans la municipalité de partir immédiatement en raison d'un danger potentiel pour la vie et la santé.

La Loche a déclaré l'état d'urgence local jeudi en raison de multiples incendies et des conditions sèches et venteuses.

The Saskatchewan Public Safety Agency (SPSA) is supporting the community of La Loche, which is evacuating residents to Regina due to the threat of wildfire. [1/3]