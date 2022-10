Le service d'urgence de l'État ukrainien indique que 12 missiles S-300 ont percuté mardi des installations publiques à Zaporijjia, déclenchant un important incendie dans la région; une personne a été tuée dans l'attaque.

Le S-300 a été conçu à l'origine comme un missile sol-air à longue portée. La Russie a de plus en plus recours à de nouvelles versions de cette arme pour frapper des cibles au sol.

Lundi matin, la Russie a déclenché un barrage d'attaques contre plusieurs villes ukrainiennes, dont le centre-ville de la capitale, Kyiv, où au moins six personnes ont été tuées.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les frappes avaient été lancées en représailles à ce qu'il a appelé les actions terroristes de l’Ukraine. Il faisait allusion aux tentatives de l'Ukraine de repousser les forces d'invasion de Moscou, y compris une attaque ce week-end sur un pont reliant la péninsule de la Crimée annexée par la Russie au territoire russe.

Le président Poutine a promis une réponse dure et proportionnée si l'Ukraine menait de nouvelles attaques qui menacent la sécurité de la Russie.

Les frappes de lundi ont été les attaques russes les plus importantes et les plus répandues contre le pays depuis plusieurs mois. Selon le service d'urgence ukrainien, ces attaques matinales ont tué au moins 11 personnes et 64 autres ont été blessées.

Le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a insisté lundi sur l'importance d'une réponse forte des pays du G7 contre les missiles russes. Il a répété que l'Ukraine avait besoin d'un bouclier antimissile pour protéger les civils et les infrastructures essentielles.

Une réunion du G7 portant sur l'agression russe en Ukraine doit avoir lieu ce mardi.