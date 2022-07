Les enquêteurs de la Section des crimes économiques du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affirment que les cas de fraudes du type «faux représentants» sont en augmentation. Ce type de fraude vise particulièrement les personnes aînées.

Le SPVM rapporte des cas dernièrement dans certains arrondissements, notamment ceux de LaSalle, de Verdun et du Sud-Ouest.

Les autorités policières rapportent que le nombre de cas signalés connaît une hausse marquée avec une quarantaine d’incidents répertoriés depuis le mois de juin dernier.

Stratagème

«Le stratagème utilisé pour ces fraudes du type "faux représentants" est essentiellement le même dans la quarantaine de dossiers de fraude qui ont été analysés», peut-on lire dans un communiqué du SPVM.

Tout d’abord, un premier suspect téléphone à une personne aînée vulnérable en se faisant passer pour un employé d’une institution financière. Il utilise une application qui fait apparaître le nom de l’institution sur l’afficheur téléphonique de la victime. Le suspect raconte ensuite à la victime qu’il y a eu une transaction frauduleuse sur sa carte bancaire et qu’il y a urgence d’agir pour corriger la situation. D’un ton insistant, le suspect demande à la victime de lui fournir son numéro d’identification personnel (NIP) et d’insérer sa carte bancaire à l’intérieur d’une enveloppe. Il explique qu’un facteur passera rapidement chercher l’enveloppe pour la rapporter à l’institution financière. Un complice en uniforme prend alors le relais et se présente à la résidence de la victime pour récupérer l’enveloppe et déguerpir.

Dans chaque dossier, les fraudeurs se sont empressés d’effectuer des retraits au guichet automatique ou d’effectuer divers achats avec les cartes dérobées.

Conseils de prévention

Si vous recevez un appel d’un représentant d’une institution financière, voici des conseils du SPVM:

Ne vous fiez jamais à ce qui est écrit sur l’afficheur de votre téléphone;

Ne donnez jamais de renseignements personnels au téléphone;

Rappelez-vous que les institutions financières ne demandent jamais à leurs clients de remettre des cartes bancaires ou de dévoiler son numéro d’identification personnel (NIP);

Demandez le numéro où rappeler la personne, en prétextant que vous êtes trop occupé pour lui parler en ce moment. Dans 99 % des cas, les fraudeurs vont raccrocher parce qu'ils ne veulent pas donner de numéro pour les contacter;

Ou encore, raccrochez et vérifiez l’authenticité de l’appel en communiquant directement avec votre institution financière à l’aide d’un numéro officiel;

Ne cédez pas à la pression;

Consultez un membre de votre famille ou un proche de confiance afin de valider l’information reçue;

Dans le doute, n’hésitez pas à consulter votre poste de police de quartier.

