Un homme de l'Ontario a été choqué d'apprendre qu'il devait payer 5700 dollars de frais frauduleux imputés à sa carte de crédit perdue.

«Si cela peut m'arriver, alors cela peut arriver à n'importe qui», a déclaré Vincent Woo de Richmond Hill.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Vincent Woo venait de se commander un déjeuner dans une aire de restauration lorsqu'il a réalisé qu'il avait accidentellement oublié sa carte de crédit.

Environ trois heures plus tard, il a reçu un message indiquant que sa carte avait été bloquée en raison d'une activité étrange.

«J'ai reçu un courriel de Neo Financial m'informant que mon compte avait été bloqué en raison de transactions suspectes», a affirmé M. Woo.

On lui a dit que sa carte de crédit avait été débitée de 5700 dollars de manière frauduleuse dans trois magasins Shoppers Drug Mart dans les trois heures qui ont suivi la perte de sa carte.

Les transactions ont toutes été effectuées à l'aide d'un numéro d'identification personnel (PIN). Étant donné que son code PIN a été utilisé, M. Woo a été informé qu'il avait dû communiquer cette information et que, par conséquent, son argent ne lui serait pas remboursé.

«Je peux affirmer à 100 % que je n'ai jamais donné mon NIP et que je n'ai jamais visité ces Shoppers Drug Marts», a déclaré M. Woo.

Vigilance

Ian Bednowitz, directeur général de Norton Identity, conseille que si vous perdez votre portefeuille ou votre carte de crédit, contactez votre banque et les sociétés émettrices de cartes de crédit, vérifiez toute activité inhabituelle, changez vos mots de passe, obtenez une protection contre le vol d'identité et portez plainte auprès de la police.

Selon M. Bednowitz, les criminels qui commettent des fraudes agissent très rapidement lorsqu'ils trouvent une voiture perdue ou s'emparent du portefeuille d'une personne.

«Ces mauvais acteurs agissent incroyablement vite», estime M. Bednowitz.

M. Bednowitz conseille de faire une liste de tout ce qui se trouve dans votre portefeuille, d'essayer d'en laisser le plus possible à la maison et de ne pas avoir votre numéro d'assurance sociale sur vous.

«Idéalement, vous voulez emporter le moins de choses possible avec vous pour limiter votre vulnérabilité si vous perdez quelque chose», estime M. Bednowitz.

Un porte-parole de Neo Financial a déclaré à CTV News qu'il enquêtait sur tous les cas potentiels de fraude ou d'activité suspecte signalés par ses clients.

«Dans ce cas, nous pouvons confirmer que les frais ont été retirés du compte du client et qu'il ne sera pas tenu d'effectuer des paiements liés à ces frais», peut-on lire dans la déclaration.

«Cette décision a été communiquée au client. Nous conseillons vivement à tous les clients de faire preuve de prudence face aux vols de cartes et aux escroqueries, et de bloquer immédiatement une carte perdue ou volée via l'application Neo.»



Vincent Woo n'aura donc pas à payer les 5700 dollars de frais frauduleux, ce qui est une bonne nouvelle pour lui.

«C'est un vrai soulagement», a déclaré M. Woo.