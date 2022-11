Des modifications au parcours traditionnel du défilé du père Noël à Sydney, en Nouvelle-Écosse, font des mécontents dans la collectivité du Cap-Breton, au point où les organisateurs et les conseillers municipaux font face à des critiques, des injures et même des menaces.

Le défilé qui aura lieu le mois prochain dans la municipalité régionale du Cap-Breton est organisé cette année par le milieu des affaires et non par l'hôtel de ville. Le parcours sera écourté et évitera le quartier de Whitney Pier.

À lire également:

Pendant de nombreuses années, l'événement était organisé par des employés municipaux et le défilé s'étirait sur plus de sept kilomètres. Il commençait ou se terminait généralement à Whitney Pier, un quartier historique de Sydney.

«Les gens à qui nous avons parlé et qui ont participé au défilé nous ont dit que c'était tout simplement trop long», a déclaré mardi une propriétaire d'entreprise et organisatrice du défilé, Alisha Barron,en entrevue.

«Nous avons donc changé de route et nous avons suivi notre parcours local du défilé de la Fierté parce que c'était un grand succès», a-t-elle affirmé au sujet du nouveau parcours du défilé du père Noël, qui est plus court et concentré dans le centre-ville de Sydney.

Après avoir annoncé le nouveau tracé, les organisateurs du défilé et le maire de la ville ont été inondés de messages de colère, dont certains étaient menaçants, a reconnu Mme Barron. Les premiers messages de colère ont fait surface sur les réseaux sociaux, a indiqué Mme Barron.

«Il y a certainement eu des menaces, a-t-elle dit. Nous essayions désespérément de supprimer ce type de messages négatifs (médias sociaux) et ceux qui impliquent des jurons parce que nous ne voulions pas que les enfants voient ça».

Lorne Green, conseiller municipal de Whitney Pier, a déclaré que les messages menaçants sont inacceptables, mais que le changement de parcours a bouleversé sa collectivité.

«Les gens sont blessés par le fait que nous avons été exclus? ce n'est pas un bon sentiment», a dit M. Green en entrevue mardi.

Le conseiller dit que les résidents du quartier se sentent très connectés à l'événement parce que le premier défilé du père Noël de Sydney a été organisé il y a plus de 50 ans par un petit groupe de Whitney Pier.

«Les gens disent parfois des choses qu'ils ne pensent vraiment pas lorsqu'ils souffrent», selon lui.

Alisha Barron a dit que les organisateurs du défilé ont été surpris par les réactions à la modification du parcours.

«Notre plan était simplement d'essayer de répandre un peu de joie de Noël et d'organiser un défilé parce que cela fait deux ou trois ans que nous n'en avons pas eu», a-t-elle souligné.

En raison de la pandémie, le dernier défilé de grande ampleur du père Noël à Sydney remonte à 2019. L'année dernière, la ville a organisé une marche de Noël, mais pas de défilé.

Selon Mme Barron, elle et quelques-uns de ses pairs du milieu des affaires de Sydney ont offert d'organiser l'événement en raison de préoccupations concernant un possible conflit de travail au sein du service des loisirs de la Ville. Les travailleurs de la municipalité représentée par le SCFP 933 ont rejeté une entente de principe à la fin de septembre, mettant les travailleurs en position de grève potentielle.

«Nous voulions simplement nous assurer que le défilé ait lieu», a-t-elle dit.

Whitney Pier fait moins de huit kilomètres carrés et est connue pour abriter des mineurs de charbon et des métallurgistes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Des milliers d'immigrants des Antilles et d'Europe se sont installés dans la communauté pendant cette période, et sa population a atteint 8000 habitants en 1913. La population de la communauté a diminué de près de moitié depuis, à environ 4600 personnes selon des données de 2016.

Pour Alan Nathanson, président de la Whitney Pier Group Society, le changement de parcours «n'a aucun sens».

Ce dernier et quelques bénévoles ont installé des affiches dans la communauté sur lesquelles on pouvait lire: «Défilé du père Noël volé de Whitney Pier par Amanda», faisant ainsi référence à la mairesse du Cap-Breton, Amanda McDougall.

Mme McDougall a été appelée à commenter, mais n'a pas répondu dans l'immédiat.