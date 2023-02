Des images rares et dans certains cas inédites de l'épave du Titanic tournées en 1986 seront rendues publiques mercredi par le Woods Hole Oceanographic Institution.

Les quelque 80 minutes d'images diffusées sur la chaîne YouTube du WHOI documentent certains des accomplissements les plus remarquables de la plongée dirigée par Robert Ballard.

C'était la première fois que des yeux humains se posaient sur le paquebot depuis son naufrage dans le nord de l'Atlantique, en avril 1912. Quelque 1500 personnes ont perdu la vie lors du voyage inaugural du navire entre Southampton, au Royaume-Uni, et New York.

Une équipe du Woods Hole Oceanographic Institution, au Massachusetts, en partenariat avec l'Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, a retrouvé l'épave par 3780 mètres de fond le 1er septembre 1985, à l'aide d'une caméra sous-marine.

Neuf mois plus tard, une équipe du WHOI est revenue explorer le site avec Alvin, un sous-marin à trois place, et le véhicule autonome Jason Jr, qui a tourné des images époustouflantes de l'intérieur du navire.

Les images sont rendues publiques à l'occasion du 25e anniversaire de la sortie du film «Titanic», dont une version remastérisée est actuellement en salle.

«Plus d'un siècle après la perte du Titanic, les histoires humaines incarnées par le grand navire continuent à résonner, a dit par voie de communiqué le cinéaste et explorateur canadien James Cameron. Comme plusieurs autres, j'ai été hypnotisé quand Alvin et Jason Jr ont visité l'épave. En diffusant ces images, WHOI aide à raconter une partie importante d'une histoire qui traverse les générations et fait le tour du monde.»