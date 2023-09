Au moins 27 personnes ont été déclarées mortes lundi dans des inondations dans l'est de la Libye, mais l'un des dirigeants du pays craint que le bilan grimpe jusqu’à 2000 que la tempête méditerranéenne Daniel ait provoqué des inondations dévastatrices durant le week-end.



Lors d'une entrevue téléphonique avec la chaîne de télévision al-Masar lundi, le premier ministre du gouvernement de l'est de la Libye, Ossama Hamad, a déclaré que l'on craignait 2 000 morts dans la ville de Derna, à l'est, et que des milliers d'autres étaient portés disparus. Il a déclaré que les inondations avaient emporté des quartiers entiers à Derna, qui a été déclarée zone sinistrée.

Othman Abduljaleel, le ministre de la Santé du gouvernement de l'est de la Libye, a annoncé un bilan des décès plus tôt lundi lors d'une entrevue téléphonique sur la chaîne de télévision par satellite Al-Arabiya, qui appartient à l'Arabie saoudite. Abduljaleel a déclaré que le décompte n'incluait pas la ville de Derna, où la situation était moins claire lundi après-midi.

Les décès signalés par Abduljaleel comprenaient 12 personnes dans la ville de l'est de Bayda, selon le principal centre médical de la ville. Sept autres personnes ont été signalées mortes dans la ville côtière de Susa, dans le nord-est de la Libye, selon l'Autorité des ambulances et des urgences. Sept autres ont été déclarées mortes dans les villes de Shahatt et Omar al-Mokhtar, a déclaré le ministre.

Une autre personne a été déclarée morte dimanche. L'homme était coincé dans sa voiture et entouré d'inondations dans la ville de l'est de Marj, selon Walid al-Arfi, porte-parole de l'agence de secours d'urgence dirigée par le gouvernement dans l'est de la Libye.

Le Croissant-Rouge libyen a déclaré avoir perdu le contact avec l'un de ses travailleurs alors qu'il tentait d'aider une famille bloquée à Bayda. Des dizaines d'autres sont portés disparus, et les autorités craignent qu'ils aient pu décéder dans les inondations qui ont détruit des maisons et d'autres biens dans plusieurs villes de l'est de la Libye, selon les médias locaux.

Derna, qui a été la zone la plus touchée, est devenue inaccessible, et les médias locaux ont rapporté que la situation y était catastrophique, sans électricité ni communications.

Au cours du week-end, les Libyens ont partagé des images sur les réseaux sociaux montrant des maisons et des routes inondées dans de nombreuses régions de l'est de la Libye. Ils ont plaidé pour de l'aide alors que les inondations assiégeaient les gens dans leurs maisons et leurs véhicules.

Ossama Hamad, le premier ministre du gouvernement de l'est de la Libye, a déclaré Derna zone sinistrée après de fortes pluies et inondations qui ont détruit une grande partie de la ville. Il a également déclaré l'état d'urgence samedi et suspendu les cours par précaution avant la tempête, qui a touché terre pendant la nuit.

Le premier ministre a annoncé lundi un deuil de trois jours et a ordonné que les drapeaux dans tout le pays soient mis en berne.

Contrôlant l'est et l'ouest de la Libye, le commandant Khalifa Haftar a déployé des troupes pour aider les habitants de Benghazi et d'autres villes de l'est. Ahmed al-Mosmari, porte-parole des forces de Haftar, a déclaré que celles-ci avaient perdu le contact avec cinq soldats qui aidaient des familles assiégées à Bayda.

La Libye, un pays de plus de 6 millions d'habitants, souffre d'une infrastructure défaillante après plus d'une décennie de conflit. Cette nation méditerranéenne a sombré dans le chaos après une révolte soutenue par l'OTAN en 2011 qui a renversé le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi, qui a été plus tard tué.

Le pays riche en pétrole est divisé depuis la majeure partie de la dernière décennie entre des administrations rivales à l'est et à l'ouest. Chaque administration est soutenue par des groupes armés et des milices, ainsi que par des gouvernements étrangers.

La tempête Daniel devrait toucher certaines parties de l'ouest de l'Égypte lundi, et les autorités météorologiques du pays ont averti des risques de pluie et de mauvais temps.