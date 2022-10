Le casse-tête des cadeaux des Fêtes pourrait être encore plus compliqué que prévu pour plusieurs familles, cette année, avec l'importante hausse du coût de la vie. Sachez qu'il existe plusieurs jeux et jouets québécois de qualité pour les petites bourses d'après le nouveau guide annuel du magazine Protégez-vous.

Les experts ont analysé plus de 120 produits pour les petits et grands avec la complicité de plus de 500 familles. Son verdict: vous aurez l'embarras du choix surtout pour l'achat des jouets aux tout-petits.

36 choix de grande qualité

Parmi les nombreux jeux et jouets testés, 36 ont obtenu une note de 4 et 5 étoiles dont plusieurs produits québécois pour les 0-8 ans. Chez les 5 ans et moins, les jeux coopératifs Petit Linkto et Alpha-Bêtes ont obtenu un score parfait de 5 sur 5 en plus d'être fabriqués au Québec. Les 6 ans et plus préfèreront peut-être le jeu questionnaire scientifique Code social (aussi conçu au Québec) ou le jeu de parcours Super Pas vite! qui ont également obtenu une note parfaite.

Le magazine a aussi passé en revue plusieurs albums jeunesse si vous êtes à la recherche d'un livre à déposer sous le sapin. On y retrouve aussi une sélection de cadeaux à moins de 30$ pour respecter votre budget.

Des jeux de société pour occuper vos soirées

La popularité des jeux de société prend encore une place importante dans l'analyse du magazine de consommation cette année. Plusieurs familles ont renoué avec ce plaisir pendant les longs mois de pandémie indique la spécialiste Danielle Charbonneau .

« Ce qu'il y a de nouveau cette année c'est qu'il y a beaucoup de jeux coopératifs surtout dans la section des 0-7 ans. Il y en a 7 sur 42 c'est beaucoup. On le voyait venir parce que ça fait déjà quelques années que c'est populaire chez les 10 ans et plus et les jeux pour adultes. Je pense entre au jeu Pandémie qui a été très populaire pendant le confinement. »

Les meilleurs choix du Protégez-vous dans cette catégorie comprennent, Canvas, Chronicles of Avel et Echoes. Le Guide annuel des Jeux et jouets sera disponible en kiosque samedi.