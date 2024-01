En présence de Donald Trump pour la première fois depuis des mois, les juges de la Cour d'appel fédérale de Washington ont exprimé mardi leur profond scepticisme quant à l'immunité de l'ancien président face aux accusations selon lesquelles il aurait comploté pour renverser les résultats de l'élection de 2020.

Les trois juges, dont deux ont été nommés par le président Joe Biden, se sont également demandé s'ils étaient compétents pour examiner l'appel à ce stade de l'affaire, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un rejet de la plainte de M. Trump.



Au cours des longues plaidoiries, les juges ont insisté à plusieurs reprises auprès de l'avocat de M. Trump pour qu'il défende l'argument selon lequel ce dernier était à l'abri de poursuites pénales pour des actes qui, selon lui, relevaient de ses fonctions officielles en tant que président. Cet argument a été rejeté le mois dernier par le juge de première instance chargé de l'affaire contre M. Trump, et les juges d'appel ont laissé entendre, par leurs questions, qu'ils doutaient eux aussi que les Pères fondateurs aient envisagé une immunité absolue pour les présidents après qu'ils ont quitté leurs fonctions.

«Je pense qu'il est paradoxal de dire que son devoir constitutionnel de veiller à ce que les lois soient fidèlement exécutées lui permet de violer le droit pénal», a indiqué la juge Karen LeCraft Henderson, nommée par l'ancien président George H.W. Bush.

Cette décision a d'énormes répercussions sur l'affaire pénale historique contre M. Trump et sur la question plus générale, et juridiquement non vérifiée, de savoir si un ancien président peut être poursuivi pour des actes commis à la Maison-Blanche. Il est également probable que cette décision ouvre la voie à d'autres recours devant la Cour suprême des États-Unis, qui a décliné le mois dernier une demande d'intervention, mais qui pourrait encore s'impliquer plus tard.

Une décision rapide est cruciale pour l'avocat spécial Jack Smith et son équipe, qui souhaitent que l'affaire - actuellement suspendue dans l'attente de l'appel - soit jugée avant les élections de novembre. De leur côté, les avocats de Donald Trump, en plus de chercher à obtenir un non-lieu, espèrent tirer profit d'une longue procédure d'appel qui pourrait retarder le procès bien au-delà de la date prévue du 4 mars, y compris potentiellement après l'élection.

Soulignant l'importance de cette affaire pour les deux parties, M. Trump, candidat à la primaire républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, a assisté aux plaidoiries de mardi, bien que les caucus de l'Iowa aient lieu dans une semaine et que les accusés ne soient pas obligés de se présenter en personne pour ce type de procédure.

Pour sa première comparution devant un tribunal de Washington - l'une des quatre villes où il fait l'objet de poursuites pénales - depuis sa mise en accusation en août, M. Trump s'est assis à la table de la défense, observant attentivement, prenant parfois des notes et s'entretenant avec ses avocats.

Il a déjà indiqué qu'il pourrait utiliser cette comparution pour se présenter comme la victime d'un système judiciaire politisé. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que M. Biden ait eu une quelconque influence sur l'affaire, l'argument de M. Trump pourrait trouver un écho auprès des électeurs républicains de l'Iowa, qui se préparent à lancer le processus d'investiture pour l'élection présidentielle.

Après les plaidoiries, M. Trump s'est adressé aux journalistes à l'hôtel Waldorf-Astoria, qui était auparavant l'hôtel Trump International, et a qualifié cette journée de «très importante». Il a insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal et a affirmé qu'il était poursuivi pour des raisons politiques.

«Un président doit bénéficier d'une immunité», a-t-il déclaré.

Les anciens présidents bénéficient d'une large immunité contre les poursuites judiciaires pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions officielles à la Maison-Blanche. Toutefois, comme aucun ancien président avant M. Trump n'a jamais été inculpé, les tribunaux ne se sont jamais penchés sur la question de savoir si cette protection s'étendait aux poursuites pénales.

Les avocats de M. Trump insistent sur le fait que c'est le cas, arguant que les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'examiner les actes officiels d'un président et que les poursuites engagées contre leur client représentent une rupture radicale avec plus de deux siècles d'histoire américaine qui ouvrirait la porte à de futures affaires «politiquement motivées». Ils ont déposé une requête similaire lundi dans le cadre d'une autre affaire pénale contre M. Trump en Géorgie.

«Autoriser la poursuite d'un président pour des actes officiels ouvrirait une boîte de Pandore dont cette nation pourrait ne jamais se remettre», a dit D. John Sauer, un avocat de M. Trump, affirmant que, selon la théorie du gouvernement, les présidents pourraient être poursuivis pour avoir donné au Congrès de « fausses informations » afin d'entrer en guerre ou pour avoir autorisé des frappes de drones ciblant des citoyens américains à l'étranger.

Il a ensuite ajouté: «Si un président doit regarder par-dessus son épaule chaque fois qu'il doit prendre une décision controversée et se demander si, après avoir quitté ses fonctions, il va être emprisonné pour cela lorsque ses opposants politiques prendront le pouvoir, cela atténue inévitablement la capacité du président».

Mais les juges se sont montrés sceptiques à l'égard de ces arguments. Les juges Henderson et Florence Pan ont noté que l'avocat représentant M. Trump lors de son procès en destitution avait suggéré qu'il pourrait plus tard faire l'objet de poursuites pénales, déclarant à l'époque aux sénateurs: «Nous avons un processus judiciaire dans ce pays : "Nous avons un processus judiciaire dans ce pays. Nous avons une procédure d'enquête dans ce pays à laquelle aucun ancien détenteur d'une fonction n'est immunisé."»

«Il semble que de nombreux sénateurs se soient appuyés sur cela pour voter en faveur de l'acquittement de M. Trump», a ajouté M. Pan à M. Sauer.

J. Michelle Childs a également demandé pourquoi l'ancien président Richard Nixon aurait dû être gracié en 1974 après le scandale du Watergate si les anciens présidents bénéficiaient d'une immunité contre les poursuites. Mme Sauer a répondu que dans le cas de Nixon, il ne s'agissait pas du même type d' «actes officiels» que ceux invoqués par les avocats de M. Trump pour justifier l'inculpation de ce dernier.

Outre le fondement des arguments, les juges ont immédiatement interrogé l'avocat de M. Trump sur la question de savoir si la Cour était compétente pour entendre l'appel à ce stade. M. Sauer a déclaré que l'immunité présidentielle est clairement une revendication qui doit être examinée avant le procès. L'équipe de M. Smith a également déclaré qu'elle souhaitait que la Cour se prononce sur l'affaire dès maintenant.

L'équipe de M. Smith maintient que les présidents n'ont pas droit à une immunité absolue et que, en tout état de cause, les actes reprochés à M. Trump dans l'acte d'accusation - notamment le fait d'avoir comploté pour enrôler de faux grands électeurs dans des États clés remportés par M. Biden et d'avoir fait pression sur son vice-président, Mike Pence, pour qu'il rejette le décompte des voix des grands électeurs le 6 janvier 2021 - dépassent de loin les fonctions officielles d'un président.

«Le président a un rôle constitutionnel unique, mais il n'est pas au-dessus de la loi. Les principes de séparation des pouvoirs, le texte constitutionnel, l'histoire, les précédents et les doctrines d'immunité mènent tous à la conclusion qu'un ancien président ne jouit d'aucune immunité contre les poursuites judiciaires», a mentionné le procureur James Pearce, ajoutant qu'une affaire dans laquelle un ancien président est accusé d'avoir cherché à renverser une élection «n'est pas le lieu pour reconnaître une nouvelle forme d'immunité».

Lorsque M. Henderson a demandé comment la Cour pourrait rédiger son avis de manière à ne pas ouvrir les «portes» des enquêtes contre les anciens présidents, M. Pearce a déclaré qu'il ne s'attendait pas à «un changement radical des poursuites vindicatives de type tit-for-tat à l'avenir». Il a déclaré que les allégations contre Trump étaient fondamentalement sans précédent.

«Jamais auparavant il n'y avait eu d'allégations selon lesquelles un président en exercice avait, avec des personnes privées et en utilisant les leviers du pouvoir, cherché à subvertir fondamentalement la république démocratique et le système électoral», a-t-il dit. «Et franchement, si ce genre de faits se reproduit, je pense qu'il serait terriblement effrayant de ne pas disposer d'un mécanisme permettant d'atteindre cet objectif au niveau pénal.»

On ne sait pas encore dans quel délai le groupe de la cour d'appel du circuit de Washington se prononcera, mais il a fait savoir qu'il avait l'intention de travailler rapidement.

La juge de district Tanya Chutkan a rejeté les arguments relatifs à l'immunité et a décidé, le 1er décembre, que la fonction de président ne conférait pas un «laissez-passer pour la prison». Les avocats de M. Trump ont fait appel de cette décision, mais l'équipe de M. Smith, déterminée à maintenir le calendrier de l'affaire, a cherché à devancer la cour d'appel en demandant à la Cour suprême d'examiner rapidement la question de l'immunité. Les juges ont refusé d'intervenir.

L'appel est essentiel à la stratégie plus large de M. Trump, qui tente de repousser l'affaire jusqu'après les élections de novembre, lorsqu'une victoire pourrait lui permettre d'ordonner au ministère de la justice d'abandonner les poursuites, voire de demander une grâce pour lui-même. Il est confronté à trois autres affaires pénales, devant des tribunaux d'État et des tribunaux fédéraux, bien que l'affaire de Washington soit programmée pour être jugée en premier.