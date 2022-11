Deux embryons, congelés il y a plus de 30 ans, sont nés le 31 octobre 2022, a rapporté le média CNN lundi.

Lydia et Timothy Ridgeway ont vu le jour à Portland, en Oregon, devenant ainsi les plus vieux embryons à officiellement naître, selon le Centre national de dons d’embryons, un organisme à but non lucratif. Lydia affichait un poids de cinq livres, alors que celui de son frère était de 6 livres à la naissance.

Les jumeaux ont été congelés le 22 avril 1992. Le Canadien de Montréal n’avait alors pas encore remporté sa dernière Coupe Stanley et Bill Clinton était candidat à l’élection présidentielle américaine.

Le record précédent appartenait précédemment à Molly Gibson, une enfant née en 2020 à partir d’un embryon qui a été congelé pendant 27 ans.

«Dans un sens, ce sont nos enfants les plus âgés, même s'ils sont nos plus petits», a lancé Philip Ridgeway en entrevue, père des nouveau-nés. La famille américaine était déjà composée de quatre enfants âgés de 8,6, 3 et presque 2 ans, qui n’ont pas été conçus par don d’embryon.

La famille Ridgeway mentionne que cela n’était pas leur intention de battre un tel record, mais plutôt d’obtenir ceux qui étaient en attente «depuis le plus longtemps».

«C’est époustouflant quand on y pense, ajoute M. Ridgeway. J’avais 5 ans lorsque Dieu a donné la vie à Lydia et Timothy, et il a su préserver cette vie pendant tout ce temps.»



Crédit photo: Philip and Rachel Ridgeway via CNN

Pendant trois décennies, les embryons ont été conservés dans de l’azote liquide à environ -200 degrés. Ils ont également été préservés dans un laboratoire de fertilité situé sur la côte ouest jusqu'en 2007, jusqu’au moment où le couple qui les a créés a décidé de les donner au Centre national de dons d’embryons, à Knoxville au Tennessee.

Le médecin de la famille, Dr James Gordon, mentionne que de congeler un embryon permet de ralentir son processus biologique, si bien qu’il peut être conservé pendant des années sans subir d’impacts.

«La différence entre être congelé pendant une semaine, un mois, un an, une décennie, deux décennies, cela n’a pas vraiment d’importance», a-t-il expliqué à CNN.

L’âge d’un embryon n’affecterait pas la santé de l’enfant. L’âge de la femme ayant donné l’ovule pourrait toutefois avoir des conséquences.

«Si cette patiente avait 25 ans, il est fort probable que les embryons survivent, a mentionné le Dr Zaher Merhi, expert en fertilité new-yorkais. Tout dépend du moment où l’œuf a été retiré.»