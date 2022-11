Des manifestants pour le climat s'en sont pris mardi à une toile célèbre de Gustav Klimt en l'aspergeant d'un liquide noir et huileux dans un musée autrichien.

Des membres du groupe Last Generation Austria ont écrit sur Twitter qu'ils avaient ciblé le tableau «La Vie et la Mort» au Musée Léopold de Vienne pour protester contre l'utilisation des énergies fossiles par leur gouvernement.



Après avoir jeté le liquide sur le tableau, qui n'a pas été endommagé, un militant a été repoussé par un gardien du musée tandis qu'un autre a collé sa main sur le verre recouvrant la toile.

Le groupe a défendu la manifestation, affirmant dans un micromessage qu'il protestait contre le «forage pétrolier et gazier», qu'il a qualifié de «condamnation à mort pour la société».

Dans une vidéo de l'incident, que le groupe a mise en ligne, on peut entendre l'un des militants crier que «nous connaissons le problème depuis 50 ans — nous devons enfin agir, sinon la planète sera brisée».

🛢️EILT: Klimt's "Tod und Leben" im Leopold Museum mit Öl überschüttet🛢️



Menschen der Letzten Generation haben heute im Leopold Museum das Klimt-Gemälde "Tod und Leben" mit Öl überschüttet. Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit. pic.twitter.com/4QKAklB9Af — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 15, 2022

Après l'incident, la police est arrivée au musée et le liquide noir a été rapidement nettoyé du verre protégeant le tableau, selon l'agence de presse Austria Presse Agentur (APA).

Malgré des contrôles minutieux à l'entrée du musée, les militants ont réussi à faire pénétrer le liquide à l'intérieur en le cachant dans une bouillotte sous leurs vêtements, a rapporté l'agence.

L'équipe de restauration du musée a déclaré plus tard que même si la peinture elle-même n'avait pas été endommagée, les dommages au verre et à l'encadrement de sécurité, ainsi qu'au mur et au sol étaient «évidents et importants», selon l'APA.

Hans-Peter Wipplinger, le directeur du Musée Léopold, a dit à l'APA que les inquiétudes des militants du climat étaient justifiées, «mais attaquer des œuvres d'art est certainement la mauvaise façon de mettre en œuvre l'objectif d'empêcher l'effondrement climatique prévu».

Il a appelé le groupe à trouver d'autres moyens de faire connaître ses préoccupations.

L'œuvre de Klimt est une huile sur toile de style Art nouveau représentant la mort sur le côté gauche et un groupe de personnes partiellement nues et étreintes sur le côté droit.

C'est l'une des dernières œuvres d'art ciblées par les militants du climat pour attirer l'attention sur le réchauffement climatique. Différents groupes militants ont organisé de nombreuses manifestations ces derniers mois, notamment en bloquant des rues et en jetant de la purée de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet en Allemagne.

Le groupe britannique Just Stop Oil avait jeté de la soupe aux tomates sur «Les Tournesols» de Vincent van Gogh à la National Gallery de Londres le mois dernier.