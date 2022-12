Les scientifiques ont découvert des quantités de particules de plastique dans les océans, la neige en Arctique, l’eau potable et même le lait maternel.

Comment est-ce possible ?

La réponse réside dans près de 350 millions de tonnes de plastique produites chaque année dans le monde et environ 250 000 tonnes de plastique qui jonchent nos océans.

Les cycles de précipitation transportent les microplastiques dans l'air, les dispersant sur la planète et les situant dans les chaînes alimentaires naturelles qui composent les écosystèmes. En conséquence, ces particules durables se sont retrouvées un peu partout, et les scientifiques pensent qu'elles ne vont pas disparaître de si tôt.

En plus de provenir de débris de plastique qui se sont dégradés en plus petits morceaux, les microplastiques ont également joué un rôle important dans les produits de santé et de beauté, tels que certains nettoyants et dentifrices. Les microbilles, un type de microplastique, sont une forme de plastique polyéthylène qui passe facilement à travers les systèmes de filtration de l'eau, ce qui finit par présenter un risque pour la vie aquatique.

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Stanford a déterminé que les rorquals bleus consomment jusqu'à 10 millions de morceaux de microplastique par jour, en grande partie à travers les proies qu'ils mangent.

Environment International a rapporté que des traces de microplastiques ont été découvertes dans 80 % des échantillons de sang prélevés sur 22 humains anonymisés et en bonne santé.

Et des chercheurs de l'Universita Politecnica della Marche ont trouvé des microplastiques dans 26 des 34 échantillons de lait maternel, tous prélevés auprès d'un groupe aléatoirement choisi de femmes.

Dans le flou

Mais quels sont les dangers de tous ces microplastiques ?

Les scientifiques ne le savent pas encore. Du moins pas complètement.

Avec certaines particules de plastique suffisamment petites pour infiltrer les cellules et les tissus, certaines études ont suggéré une corrélation avec certains cancers et divers problèmes de santé, en particulier avec les microplastiques entraînant des niveaux de toxicité chimique.

Comme le rapporte Nature, les dangers potentiels de l'ingestion de microplastiques dépendent de la rapidité avec laquelle ces particules traversent le corps humain - un facteur que les chercheurs commencent seulement à étudier.