Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de se livrer au «terrorisme énergétique» après que des frappes russes sur le réseau énergétique ukrainien aient laissé des millions d'habitants sans électricité.

Environ 4,5 millions de personnes étaient privées de courant à travers le pays, a précisé M. Zelensky dans son discours nocturne jeudi. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a ajouté que 450 000 appartements dans la seule capitale n'avaient pas d'électricité vendredi.

«J'en appelle à tous les habitants de la capitale : économisez au maximum l'électricité, car la situation reste difficile !», a écrit le maire sur Telegram. L'opérateur de réseau public Ukrenergo a annoncé vendredi que des coupures de courant d'urgence auraient lieu à Kyiv.

À lire également :

La Russie a mené à plusieurs reprises des attaques de missiles et de drones contre des installations électriques ukrainiennes, en particulier ces dernières semaines. Dans son allocution, M. Zelensky a décrit le ciblage des infrastructures énergétiques comme un signe de faiblesse.

«Le fait même que la Russie recoure au terrorisme énergétique montre la faiblesse de notre ennemi, a-t-il déclaré. Ils ne peuvent pas battre l'Ukraine sur le champ de bataille, alors ils essaient de briser notre peuple de cette façon.»

Le président Zelensky s'est exprimé peu de temps après que les autorités nommées par Moscou dans la région occupée de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, eurent prévenu que les troupes russes étaient susceptibles de quitter la ville de Kherson – une affirmation que les responsables ukrainiens ont accueillie avec un certain scepticisme.

L'administration régionale installée par le Kremlin a déjà déplacé des dizaines de milliers de civils hors de la ville, invoquant la menace d'une augmentation des bombardements alors que l'armée ukrainienne poursuit une contre-offensive pour récupérer la région. Les autorités ont retiré jeudi le drapeau russe du bâtiment administratif de Kherson, une semaine après le départ du gouvernement régional.

La porte-parole militaire du sud de l'Ukraine, Natalia Humeniuk, a prévenu que le retrait du drapeau pourrait être une ruse «et nous ne devrions pas nous dépêcher de nous réjouir». Elle a déclaré à la télévision ukrainienne que certains militaires russes se déguisent en civils.

Les affirmations d'aucune des parties n'ont pu être vérifiées de manière indépendante.

À lire également :

Ailleurs, des responsables ukrainiens ont signalé avoir abattu des drones lancés par les forces russes. Le gouverneur de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, a assuré que huit drones avaient été abattus dans la région de Nikopol, qui a également fait l'objet de bombardements d'artillerie. Un autre drone a été abattu au-dessus de la région ouest de Lviv, selon le gouverneur Maksym Kozytskyy.

Le commandant des forces armées ukrainiennes, Valeriy Zaluzhny, a dit jeudi soir que les forces russes avaient «triplé l'intensité des hostilités sur certaines zones du front» et menaient «jusqu'à 80 attaques par jour».

Le bureau de M. Zelensky a annoncé vendredi qu'au moins neuf civils avaient été tués et 16 blessés en Ukraine au cours des dernières 24 heures.

L'armée russe a attaqué quatre villes proches de la centrale nucléaire de Zaporijjia avec des drones et de l'artillerie lourde. Le gouverneur de la province de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, a déclaré vendredi que des maisons, des voitures et un gazoduc avaient été endommagés pendant la nuit à Chervonohryhorivka, et que la ville était sans électricité.

Dans la province orientale de Donetsk, la ville de Pokrovsk a été la plus durement touchée, des attaques à la roquette endommageant une école et au moins 22 immeubles résidentiels, tuant un civil et en blessant six autres. Le gouverneur de la province, Pavlo Kyrylenko, a précisé que 12 villes et villages avaient été bombardés, dont Bakhmout et Avdiivka, qui ont été particulièrement touchés ces dernières semaines.

Dans la province méridionale de Kherson, qui a été occupée et illégalement annexée par la Russie, l'armée ukrainienne a bombardé des bases et des installations logistiques russes, détruisant deux entrepôts de munitions, ont déclaré des responsables de l'armée ukrainienne.

Les forces armées ukrainiennes ont également annoncé qu'en mer Noire, «le fonctionnement des corridors céréaliers se poursuit» conformément au plan. La Russie a accepté mercredi de rejoindre un accord de guerre négocié par les Nations Unies et la Turquie autorisant l'expédition de céréales ukrainiennes et d'autres produits vers les marchés mondiaux. Moscou avait suspendu sa participation à l'accord au cours du week-end, citant une prétendue attaque de drone contre sa flotte de la mer Noire en Crimée.

Comme condition à son retour à l'accord, la Russie a exigé que le grain soit envoyé aux pays les plus pauvres, arguant que la majeure partie se retrouvait actuellement dans les pays les plus riches.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué vendredi qu'il avait discuté de la question de la priorité accordée aux pays moins développés pour les expéditions de céréales via la mer Noire lors d'un appel avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

M. Erdogan a révélé qu'il avait également discuté de la possibilité d'envoyer gratuitement les céréales aux pays confrontés à la famine, lors d'un récent appel avec le président russe Vladimir Poutine.

M. Erdogan a déclaré que M. Poutine proposait d'envoyer gratuitement des céréales aux pays qui pourraient faire face à la famine, comme la Somalie, Djibouti et le Soudan. Les deux dirigeants tiendront de nouvelles discussions sur la question lors d'une réunion du G-20 à Bali plus tard ce mois-ci, a annoncé M. Erdogan.