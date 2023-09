Pour les résidants de la côte est du Canada, certaines des dernières images montrant la trajectoire potentielle vers le nord de l'ouragan Lee, qui s'intensifie rapidement, sont inquiétantes.

En combinant plusieurs prévisions générées par ordinateur, les météorologues ont produit des cartes de l'ouest de l'océan Atlantique qui suggèrent qu'une puissante tempête pourrait s'abattre sur les provinces des Maritimes à la fin de la semaine prochaine.

Un expert nuance toutefois que ces modèles à longue portée sont peu utiles au-delà de cinq jours environ.

Chris Fogarty, gestionnaire de programme au Centre canadien de prévision des ouragans à Halifax, affirme que ces modèles spaghettis - ainsi appelés parce que les couches de trajectoires prévues ressemblent à des nouilles éparpillées - ne représentent pas adéquatement le large éventail de prévisions possibles.

«Dans le cas de Lee, ces cartes ne sont pas très utiles au-delà de cinq jours, car les nouilles peuvent devenir très dispersées et confuses», a-t-il expliqué vendredi dans un courriel.

«Au-delà de cinq jours environ - en fonction du degré de chaos dans l'atmosphère - ils peuvent paraître plus concentrés qu'ils ne devraient l'être. Sur ces longues périodes, ils ne représentent généralement pas la gamme (complète) des pistes possibles», a-t-il poursuivi.

À titre d'exemple, M. Fogarty a souligné la trajectoire récemment empruntée par l'ouragan Franklin au début du mois.

Le modèle spaghetti de 10 jours pour Franklin indiquait qu'il se dirigerait vers le Canada atlantique, mais sa trajectoire réelle l'a plutôt emmené vers la mer bien avant qu'elle ne s'approche des eaux canadiennes.

«Les tracés pour Franklin ont montré de nombreuses possibilités, mais la trajectoire réelle s'est produite en dehors de nombreuses prédictions, a déclaré M. Fogarty. C'était donc un exemple de la façon dont ils peuvent être trompeurs.»

Plus tôt dans la semaine, le centre des ouragans a publié une image sur les réseaux sociaux montrant la différence entre la prévision sur 10 jours et la trajectoire réelle de Franklin, affirmant qu'elle constituait «un rappel brutal des incertitudes considérables dans les prévisions de trajectoire du modèle».

Alors que Lee traversait le nord-est des Caraïbes vendredi, elle est devenue la première tempête de catégorie 5 de la saison des ouragans avant de perdre une partie de sa force et d'être rétrogradée en catégorie 4 avec des vents soutenus atteignant 250 km/h.

Les ouragans de catégorie 5 produisent des vents dévastateurs dépassant 252 km/h, tandis que les tempêtes de catégorie 4 génèrent des vents atteignant au moins 209 km/h, ce qui peut également causer des dommages catastrophiques aux bâtiments et aux arbres.

Le Centre national des ouragans de Miami a publié vendredi un avis public indiquant que Lee resterait un ouragan puissant jusqu'à la semaine prochaine, alors qu'il passerait au nord des îles Vierges et de Porto Rico.

«Quelques fluctuations d'intensité sont probables dans les prochains jours, précise l'agence américaine. Les vents de force 'ouragan" s'étendent vers l'extérieur jusqu'à 55 kilomètres du centre et les vents de force "tempête tropicale" s'étendent vers l'extérieur jusqu'à 220 kilomètres.»

Les grosses houles générées par Lee devraient atteindre les îles Vierges britanniques et américaines, Porto Rico, Haïti et la République dominicaine, les îles Turques et Caïques, les Bahamas et les Bermudes ce week-end.

Lee est la 12e tempête de la saison des ouragans dans l'Atlantique, qui s'étend du 1er juin au 30 novembre et qui culmine généralement en septembre.

«Il est bien trop tôt pour savoir quel impact Lee pourrait avoir le long de la côte est des États-Unis, du Canada atlantique ou des Bermudes à la fin de la semaine prochaine», a déclaré le centre américain de gestion des ouragans.

Pendant ce temps, la tempête tropicale Margot est devenue la 13e tempête après s'être formée jeudi soir bien à l'est de Lee. On prévoyait que Margot se transformerait en ouragan au cours de la fin de semaine, mais qu'elle resterait loin du Canada et des États-Unis.