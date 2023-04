Dans le cadre du virage numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), il sera possible d'imprimer en tout temps et sans frais les nouveaux certificats d’immatriculation sur papier blanc via les services en ligne SAAQclic.

«Il est plus simple à lire et, en cas de perte, il peut être imprimé directement à partir de SAAQclic!», dit-on.



Pour ceux qui n'ont pas accès à SAAQclic, ils peuvent faire une demande d’impression gratuite par courriel sécurisé en sélectionnant l’option «Autre» puis le sujet «Immatriculation et vente d’un véhicule» dans la section «Question» ou ils peuvent passer par la messagerie privée Facebook. Par la suite, le certificat d'immatriculation sera envoyé par la poste. Rappelons que ces services sans frais sont en vigueur jusqu'au 15 mai 2023, car après cette date il faudra débourser des frais pour faire imprimer son certificat.

Pour les détenteurs d'un certificat d'immatriculation vert délivré avant le 20 février 2023, il n'est pas possible de l'imprimer via SAAQclic. Le remplacement peut se faire dans un point de service gratuitement.

Rappelons que le gouvernement du Québec a mis en place quelques allégements pour réduire les files d'attente aux bureaux de la SAAQ.

Parmi les mesures «temporaires», il y a le renouvellement des cartes d'assurance maladie pour éviter que les citoyens se rendent à une succursale et la prolongation de la période de validité des permis de conduire dont l'expiration est prévue entre le 9 mars et le 1er juin 2023. Le délai de paiement des sommes exigibles sera ainsi allongé pour un maximum de 90 jours à partir de la date d'anniversaire du titulaire de permis de conduire.

En outre, Québec a annoncé que la période de validité des certificats d'immatriculation temporaires émis entre le 9 mars et le 8 avril 2023 passera de 10 à 60 jours.

Enfin, la validité des permis de conduire étrangers sera maintenue jusqu'au 29 août 2023, «afin de donner un sursis à leurs titulaires pour présenter une demande de permis au Québec», a aussi indiqué la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

